Švédsko si poradilo s Francií, Kanada se Slovenskem. Dánsko čeká přímý souboj o čtvrtfinále

Přestože duel mezi Švédskem a Francií nabídl hned několik pohledných akcí na obou stranách, gólově se vzhledem k větší kvalitě (pochopitelně) prosazovali pouze domácí hokejisté. Do výsledkové listiny výrazně v tomto utkání promluvili především Raymond s Lundeströmem, kteří přispěli nejen gólem, ale i finální přihrávkou. Výrazně pak k jasnému průběhu duelu nakonec přispěl samozřejmě i gólman Samuel Ersson, jenž se k dalšímu čistému kontu propracoval skrze patnácti úspěšnými zákroky.

Podobně jako Češi proti Kazachstánu, i Francouzi proti Švédům se dostávali do brejkových příležitostí, ovšem na rozdíl od Čechů se jim z nich nepodařilo ani jednou skórovat a tudíž tak duel zdramatizovat. I proto je tak nadále Francie mezi těmi, kteří budou bojovat o záchranu v elitní divizi MS vzhledem k tomu, že má na kontě dosud jeden jediný bod.

Vedle Švédů hrají na tomto turnaji nejlepší hokej také Kanaďané, což poznalo ve vzájemném zápase Slovensko, přestože mělo jako první obrovskou příležitost otevřít skóre. To by ale Lantoši musel dostat do odkryté branky puk, čemuž ale nakonec zabránil včasným navracením se zpoza branky a svou hokejkou gólman Binnington. Proto tak nakonec mohl otevřít skóre na druhé straně Horvat v polovině první třetiny, ovšem Slovákům podruhé na turnaji vyšla trenérská výzva kvůli ofsajdu. Protože se ale do konce úvodní části hry ještě trefili Montour a Foerster, bylo už jasné, jakým směrem se duel bude ubírat.

Svoji dominanci v zápase ještě více Kanaďané ukázali ve druhé třetině, kdy to bylo na střelecké pokusy celkem 19:6 pro ně a nikoho tak nemohlo překvapit, že vedení navýšili na 5:0, přičemž se o to výrazně přičinila spolupráce mezi profesorem a žákem, tedy mezi Crosbym a Celebrinim, kteří si navzájem vyměnili role střelce a asistenta. Navíc k vedení 5:0 dopomohl při střele MacKinnona nešťastnou tečí bránící Krištof. Když se ještě jednou po zbytek zápasu připomněl MacKinnon a následně se trefil ještě Dobson, stav skóre se tak zastavil na konečných 7:0.

Ve veledůležitém zápase skupiny B pro oba soupeře spolu v sobotu večer hráli Dánové a Norové. Domácím fanouškům jejich hokejisté udělali radost poprvé po využití dvojnásobné přesilovky, v níž se trefil Russell. Minutu na to bylo v Herningu ještě veseleji, když se opět na trefil Aagaard. V první třetině se sice podařilo snížit Salstenovi, aby se Roendbjergovi povedlo zase navýšit na 3:1. Definitivně zhasla Norům jakákoli naděje na lepší výsledek z tohoto utkání poté, co byl Brandsegg-Nygard vyloučen do konce zápasu za zákrok loktem do hlavy Kocha. V této početní výhodě se Blichfeldovi střelou z kruhu povedlo navýšit na 4:1.

Norům se sice v zápase podařilo ještě dvakrát snížit, jednou na 2:5 zásluhou Berglunda a podruhé v závěru na 3:6 Olesenovi, což byl nakonec poslední gól zápasu. Ten ještě důležitější bude pro Nory s Maďarskem, po němž se rozhodne, zda náhodou nebudou příští rok v elitní divizi MS chybět poprvé od roku 2005.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (17.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Švédsko – Francie 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Raymond (L. Carlsson, Lundeström), 15. Heineman (A. Bengtsson, Brodin), 25. E. Lindholm (Backlund, Raymond), 45. Lundeström (F. Forsberg, E. Gustafsson). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Hribik (ČR) – Niittylä (Fin.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 12 530

Kanada – Slovensko 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Montour (Konecny, Crosby), 16. Foerster (Evans, Celebrini), 24. Crosby (Celebrini, Montour), 39. Celebrini (Crosby, Matheson), 39. MacKinnon (Horvat, Matheson), 47. Crosby (Dobson, Konecny), 49. MacKinnon (Cuylle). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane (USA) – Lundgren (Švéd.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Dánsko – Norsko 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Russell (Moelgaard, Blichfeld), 15. Aagaard (Nicklas Jensen, Moelgaard), 28. Roendbjerg (Russell, Nicklas Jensen), 31. Blichfeld (Bruggisser, Wejse), 35. Roendbjerg, 50. N. Olesen (Blichfeld, Wejse) – 16. E. Salsten (Solberg, Berglund), 37. Berglund, 60. T. Olsen (Johnsen, Solberg). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Brander (Fin.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:6, navíc (Brandsegg-Nygard) 5 min. a do konce utkání. Využití: 4:1. Diváci: 10 500