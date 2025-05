Od rybolovu po Erasmus: Co přinese nová dohoda Spojeného království s EU

Většina ustanovení dohody teprve vstoupí do detailního vyjednávání a jejich zavedení se může protáhnout na měsíce až rok. Přesto jsou již nyní patrné konkrétní oblasti, které budou ovlivněny – od exportu potravin přes studentské výměny až po policejní spolupráci.

Jedním z klíčových bodů dohody je odstranění sanitárních a fytosanitárních kontrol (SPS) pro čerstvé potraviny, maso, zeleninu, dřevo, vlnu a kůži. Malé britské podniky tak budou moci opět exportovat do EU bez nákladné certifikace, která po brexitu zničila například prodejce sýrů z Yorkshiru nebo producenty vlny z Devonu. Podobně i Severní Irsko a Irská republika přivítají snížení byrokracie při pohybu zboží přes Irské moře.

Navzdory tomuto pokroku Spojené království zůstává mimo celní unii, takže celní deklarace zůstávají zachovány. Nedochází ani ke změnám v oblasti regulace léčiv, chemikálií nebo veterinárních přípravků.

Stávající rybářská dohoda mezi Spojeným královstvím a EU bude prodloužena až do roku 2038, což zajišťuje přístup evropských rybářů do britských vod. Hlavním přínosem je však možnost bezproblémového exportu ryb a mořských plodů do EU, bez veterinárních kontrol. To by mělo výrazně ulevit exportérům, protože až 70 % mořských plodů z Velké Británie končí na evropských pultech.

V oblasti vzdělávání přináší dohoda nečekané rozšíření výměnných programů. Britští studenti by se mohli znovu zapojit do programu Erasmus+, i když detaily – včetně financování – budou teprve vyjednány. Dohoda také předpokládá vznik nové schémy „youth experience“, která umožní mladým lidem z obou stran pracovat, studovat, cestovat nebo dobrovolničit po omezenou dobu v partnerské zemi.

Další oblastí, kde se Spojené království a EU přibližují, je obrana. Británie získá přístup k novému evropskému obrannému fondu ve výši 150 miliard eur, což má posílit společnou podporu Ukrajině i odolnost vůči kyberútokům, krizím či hrozbám podmořských kabelů.

Spojené království obnoví přístup do důležitých policejních databází vedených Europolem – včetně databází DNA, otisků prstů a registračních údajů o vozidlech. Plánuje se i rozšíření spolupráce na výměnu obličejových snímků.

Dohoda zahrnuje i posílení spolupráce v oblasti migrace. Britské pohraniční orgány získají přístup k aktuálním informacím z klíčových vstupních zemí, jako je Itálie, Řecko či Španělsko. Očekává se i těsnější spolupráce s Evropským centrem pro boj proti pašeráctví migrantů.

Zatímco hudebníci a performeři zůstávají bez jasného průlomu v otázce vízového režimu pro turné, obě strany slíbily pokračovat ve snaze o zjednodušení kulturní výměny. Britští turisté také zatím nezískají plošný přístup k e-gate systémům na evropských letištích. Ten by mohl přijít až v roce 2026, kdy EU zavede vlastní elektronický systém povolení ke vstupu.

Dohoda také přináší závazek propojit systémy obchodování s emisními povolenkami mezi EU a Spojeným královstvím. Jde o krok k větší integraci v oblasti klimatické politiky, i když detaily zatím nejsou známé.