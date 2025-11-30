Revolta proti Andrewovi pokračuje. Severní Irové učinili zásadní rozhodnutí

Lucie Podzimková

30. listopadu 2025 21:54

Zúčtování s bývalým princem Andrewem nabírá ve Velké Británii na obrátkách. Zástupci města v severoirském hrabství Antrim rozhodli o přejmenování ulice, která nesla princovo jméno téměř 40 let. Upozornila na to BBC

Radní hlasovali pro změnu názvu ulice Prince Andrew Way ve městě Carrickfergus v Severním Irsku. Na adrese, která byla po mladším bratrovi současného panovníka pojmenována v roce 1986 u příležitosti jeho svatby se Sarah Fergusonovou, se nachází menší počet domů a firem. 

Jeden z místních politických subjektů v pondělí vyzval městskou radu, aby ulici přejmenovala, ale zároveň zachovala vazby města s britskou královskou rodinou. Politici zároveň chtějí, aby při výběru nového názvu ulice měli slovo i místní lidé. 

Radní Aaron Skinner uvedl, že mluvil s několika obyvateli města, kteří si nepřáli, aby byla ulice nadále pojmenována na počest degradovaného prince. "Je tu silný pocit, že už nereflektuje hodnoty naší komunity," řekl pro BBC. Přiznal však, že faktické přejmenování adresy nebude jednoduché. 

Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. před několika týdny. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které zveřejnil Buckinghamský palác. 

Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám princ Andrew se v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk. 

