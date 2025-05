KOMENTÁŘ | Čára přes rozpočet pro Kreml: Rumunské prezidentské volby zachraňují bezpečnost východní Evropy i Moldavska

Rumunští občané o víkendu rozhodli ve druhém kole prezidentských voleb o budoucím směřování své země. Jasným vítězem se stal dosavadní starosta Bukurešti Nicușor Dan, kandidát liberálního a prozápadního tábora, který přesvědčivě porazil krajně pravicového nacionalistu George Simiona. Šlo o mimořádně sledovaný souboj, jehož význam daleko přesahoval rumunské hranice. Tyto volby byly vypsány poté, co ústavní soud anuloval výsledek původního hlasování kvůli vážným obviněním z vnějšího vměšování – konkrétně ze strany Ruské federace.

Výsledek voleb představuje pro Kreml jednoznačně nepříjemnou zprávu. Rumunsko je totiž geopoliticky exponovaným článkem na východním křídle Severoatlantické aliance i Evropské unie. Jeho území sousedí s válčící Ukrajinou i s křehkým Moldavskem, a právě proto je pro stabilitu regionu klíčové. Moskva zde dlouhodobě usiluje o rozšiřování svého vlivu – ať už prostřednictvím dezinformací, hybridních operací, nebo podpory politických sil, které narušují euroatlantickou soudržnost.

Zvolení Nicușora Dana však tyto snahy výrazně komplikuje. Dan je známý svou jednoznačně prozápadní orientací, důrazem na právní stát, transparentnost a integritu veřejných institucí. V čele státu tak bude představovat hráz vůči snahám podvracet západní bezpečnostní architekturu. Jeho prezidentství dává najevo, že Rumunsko se nehodlá odchýlit od hodnot liberální demokracie ani pod tlakem autoritářských sil z vnějšku.

Situace by však mohla být zásadně odlišná, pokud by se prezidentem stal George Simion – předseda krajně pravicové strany AUR, který v prvním kole voleb získal nejvíce hlasů. Simion je politik, jenž staví na nacionalismu, euroskepticismu a silné rétorice o „národní suverenitě“, často spojené s vymezováním vůči EU i NATO. Jeho zvolení by podle všeho vedlo k tlaku na přehodnocení bezpečnostních závazků Rumunska v rámci Aliance. Tím by došlo k oslabování dosavadní jednoty a akceschopnosti NATO ve východním prostoru – scénář, který by byl pro Moskvu více než vítaný.

Simion v minulosti opakovaně kritizoval přítomnost aliančních vojáků na rumunském území i společná vojenská cvičení. Hovoří o „nepřiměřeném zahraničním vlivu“, který prý podkopává rumunskou autonomii. V prezidentském úřadě by měl formální i symbolický prostor prosazovat tuto linii s větší razancí. Výsledkem by mohlo být omezení alianční přítomnosti v oblasti Černého moře, což je prostoru pro NATO i EU zásadní nejen kvůli Rusku, ale i kvůli dopravním a energetickým trasám.

Takový vývoj by nesporně odpovídal zájmům Kremlu, který dlouhodobě usiluje o oslabování jednoty euroatlantických struktur a destabilizaci jejich východního křídla. Jakýkoli signál, že některý členský stát zpochybňuje společné závazky, Moskva vítá a okamžitě využívá.

Význam silného a jednoznačně zakotveného Rumunska přitom zdaleka nezasahuje jen oblast Severoatlantické aliance. Jeho role je klíčová i pro bezpečnost a stabilitu sousedního Moldavska – malé, zranitelné země, která čelí silnému a neustálému tlaku ze strany Ruska, zejména v separatistickém regionu Podněstří. Právě tam jsou stále přítomni ruští vojáci a proruské elity, které působí jako destabilizační prvek v nitru moldavského státu.

Bukurešť tak pro Kišiněv plní funkci garanta, že v případě krize nebude Moldavsko ponecháno napospas osudu. Moldavská armáda není početná ani moderně vybavená, a právě proto je pro ni klíčové mít v Rumunsku spolehlivého spojence, který sdílí kulturní i historické vazby a je pevně zakotven v západních strukturách. Jakákoli politická změna v Rumunsku, která by oslabovala jeho závazky vůči NATO, by mohla mít přímé dopady na bezpečnostní rovnováhu nejen v regionu, ale potenciálně i v širším prostoru východní Evropy.