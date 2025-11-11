Rumunsko slibuje odvetu Moskvě po dopadu úlomků ruského dronu na své území

Rumunská vláda přislíbila nová opatření proti Moskvě poté, co v noci dopadly na její území úlomky z ruského dronu, který mířil na Ukrajinu. Jedná se o nejnovější z řady přeshraničních incidentů v pohraniční oblasti.
Rumunská ministryně zahraničí Oana Toiu na sociální síti X uvedla, že trosky dopadly do obydlené oblasti po ruských útocích na ukrajinské obchodní přístavy. Tento útok označila za „další bezohledný útok na Ukrajinu s důsledky na rumunském území“.
Toiu zdůraznila, že tyto činy jsou součástí jasného vzorce ruské válečné agrese a dodala: „Nebudeme váhat zvýšit cenu, kterou Rusko za takovéto bezohledné a nezákonné činy zaplatí.“
Podle prohlášení rumunského Ministerstva obrany radarové systémy v noci z 10. na 11. listopadu detekovaly skupiny dronů v blízkosti rumunského vzdušného prostoru, což vyvolalo preventivní aktivaci systémů protivzdušné obrany.
Kolem jedné hodiny ranní úřady zaznamenaly, že dron havaroval poblíž rumunské vesnice Grindu, zhruba pět kilometrů jižně od hranice s Ukrajinou. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám v jihovýchodní oblasti země však nemohly vzlétnout pohotovostní stíhačky.
Ministryně Toiu dále uvedla, že Rumunsko, Evropská unie a Spojené státy již zavedly sankce s „významným dopadem“ na Rusko a v současné době připravují další opatření ke zvýšení ceny za ruskou agresi.
Pařížský soud dnes schválil předčasné propuštění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z vězení a nařídil místo toho uvalení „soudního dohledu“ po dobu, než proběhne jeho odvolací řízení. Sarkozy, který čelí obviněním v takzvané libyjské kauze, by měl být propuštěn z pařížské věznice La Santé ještě dnes odpoledne.
Zdroj: Libor Novák