Američané stahují vojáky z Rumunska. Není to odchod z Evropy, ujišťuje Pentagon

Rumunsko opouští část amerických jednotek, které v tuto chvíli nebudou nahrazeny, uvedlo rumunské ministerstvo obrany ve středu. Informoval o tom web DW. Američané tak plní plán na snížení počtu vojáků umístěných na východním křídle NATO.
Podle rumunských úřadů se odchod amerických vojáků dotkne jednotky nacházející se na jedné z leteckých základen v zemi. "Americké rozhodnutí je zastavit rotaci v Evropě u brigády, která má části v několika členských zemích NATO," uvedlo ministerstvo.
Rumunský ministr obrany Ionut Mosteanu nicméně zdůraznil, že celkový počet vojáků na východním křídle Severoatlantické aliance zůstává vyšší, než byl před začátkem plnohodnotné ruské invaze na sousední Ukrajinu na konci února 2022.
Washington se v poslední době snaží více soustředit na Asii, na obratu panuje shoda mezi republikány a demokraty. Podle americké armády jde o pozitivní signál, že se zlepšují vojenské schopnosti Evropy.
"Tohle není americký odchod z Evropy či znamení snižujícího se závazku k NATO a článku 5," sdělilo velitelství americké armády v Evropě a Africe. "Je to spíše pozitivní signál zvyšujících se evropských schopností a zodpovědnosti," dodalo velení.
Rumunsko sdílí zhruba 650 kilometrů dlouhou hranici s Ukrajinou a na jeho území v poslední době proniklo několik ruských dronů. V zemi zůstane přibližně tisíc amerických vojáků. V dubnu jich bylo 1700.
