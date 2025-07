Evropa prostředník, USA prodejce. Jak vypadá Trumpův plán na zbrojní pomoc Ukrajině?

Prodejem zbraní evropským zemím místo přímého daru Ukrajině chce Trump podle svých poradců odvrátit domácí politickou kritiku, že porušuje své sliby omezit americkou roli v ukrajinském konfliktu. Navíc má podle něj tento model ekonomický potenciál — systém Patriot stojí zhruba miliardu dolarů a Trump už veřejně hovořil o ziscích, které to Americe přinese.

Z amerického pohledu je další výhodou logistická efektivita — pokud se systémy už nacházejí v Evropě, jejich přesun na Ukrajinu bude rychlejší než doprava z USA nebo výroba nových.

Někteří američtí představitelé zároveň uvedli, že posílením ukrajinské výzbroje chce Trump vyslat jasný signál do Moskvy. „Je opravdu frustrovaný Putinem,“ sdělil jeden z úředníků. „Chce ukázat, že to myslí s ukončením války vážně, a doufá, že to přiměje Putina k vyjednávání.“

Podle informací CNN se plán začal formovat už krátce po Trumpově loňském vítězství, kdy Evropa začala hledat způsoby, jak zajistit pokračující pomoc Ukrajině i při případném americkém ústupu. Během červnového summitu NATO v Nizozemsku došlo k intenzivním jednáním mezi Trumpem, evropskými lídry a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přičemž podle zdrojů bylo překvapivě konstruktivní.

Za poslední dva týdny dolaďovali američtí a evropští představitelé konkrétní mechanismy, jak převody zbraní zorganizovat. NATO samo o sobě zbraně nedodává, ale funguje jako koordinační platforma. Jedním z návrhů je, že evropské země převedou Ukrajině své již zakoupené americké zbraně a zároveň si objednají nové. Jinou variantou je, že si Evropané objednají nové zbraně přímo k okamžitému předání Kyjevu.

Německo a Norsko už podle zdrojů potvrdily účast, další čtyři země se podle všeho přidají. Německý kancléř Friedrich Merz nedávno jednal s Trumpem telefonicky a vyjádřil zájem o přímé dodání systémů Patriot, které by Berlín následně předal Ukrajině.

Ukrajina uvádí, že pro obranu proti ruským útokům potřebuje deset nových baterií Patriot. Během summitu v Nizozemsku předložil Zelenskyj Trumpovi a dalším lídrům seznam zbraní, které jeho země urgentně potřebuje. Trump údajně některé požadavky odsouhlasil.

Po summitu Rutte pokračoval v jednáních s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem a předsedou Sboru náčelníků štábů generálem Danem Cainem. Informoval je, že už dostal několik pozitivních reakcí od evropských států připravených se do mechanismu zapojit.

Podle pozorovatelů může nový plán představovat průlom ve způsobu, jak USA pod vedením Trumpa podporují Ukrajinu — bez přímé vojenské účasti, ale přesto se silným materiálním vlivem, který zároveň nese ekonomický prospěch pro americký obranný průmysl.