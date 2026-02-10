Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v Olomouci začali prověřovat mimořádně závažný případ, který se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Existuje totiž důvodné podezření, že tamní lékaři z kardiologické kliniky implantovali stovkám pacientů srdeční defibrilátory (ICD), i když k tomu z odborného hlediska nebyl důvod. Podle policie nešlo o ojedinělé případy, ale o dlouhodobý a systematický postup, který trval celou dekádu – od roku 2015 až do února loňského roku.
Celá kauza vyplula na povrch během vyšetřování mezinárodní studie PROFID EHRA, na kterou dohlížel Úřad evropského veřejného žalobce. Policisté si nechali vypracovat znalecký posudek, jehož závěry jsou natolik alarmující, že v pondělí 9. února 2026 oficiálně zahájili úkony trestního řízení. Vyšetřovatelé nyní pracují s podezřením na spáchání podvodu a těžkého ublížení na zdraví, za což viníkům v případě prokázání viny hrozí pět až dvanáct let vězení.
Podstatou sporu je, zda pacienti se srdečními potížemi dostávali přístroje dříve, než to vyžadoval jejich zdravotní stav. Zmíněná studie totiž srovnávala léčbu pomocí léků s variantou, kdy je pacientovi navíc voperován defibrilátor. Na kardiologické klinice kvůli tomu dokonce vznikly profesní neshody, které vedly k výměně vedení. Bývalého přednostu Miloše Táborského loni vystřídal Alan Bulava, přičemž právě spor o to, jakým způsobem jsou lidé do studie zařazováni, byl jedním z hlavních důvodů personálních změn.
Vedení nemocnice v čele s ředitelem Romanem Havlíkem podle Novinek deklaruje, že s policií plně spolupracuje a vyšetřovatelům již předalo veškerou zdravotnickou i studijní dokumentaci. Ředitel zároveň veřejnost ujistil, že nemocnice si nechala pacienty zahrnuté do studie znovu prověřit. Podle něj jsou léčeni správně a k poškození jejich zdraví nedošlo. Nemocnice nyní čeká na výsledky vyšetřování, aby mohla na případné chyby konkrétních osob adekvátně reagovat.
V tuto chvíli nebyl v souvislosti s neoprávněnými operacemi nikdo konkrétní obviněn. Celý případ dozoruje olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Vyšetřování by mělo vnést jasno do toho, zda byla motivací k nadbytečným zákrokům snaha o finanční zisk z drahých přístrojů, nebo specifické nastavení výzkumné studie.
13. ledna 2026 11:03
Nemocnice se kvůli ledovce plní zraněnými. Pražská záchranka vyhlásila traumaplán
Související
Zdravotníci v Olomouci čelili zraněnému opilci, hrozil jim smrtí. Co se děje v posledních letech, nemá obdoby, popsal primář urgentu
REPORTÁŽ: Olomouc v ohrožení. Voda se vylila na zahrádky v Chomoutově, platí třetí stupeň
olomouc , Fakultní nemocnice Olomouc
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 1 hodinou
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 2 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 2 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 3 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 4 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 5 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 6 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
včera
V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo
včera
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
včera
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
včera
Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi
včera
Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý
včera
Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna
včera
USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.
Zdroj: Libor Novák