Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách

Počasí v Česku se otepluje již v současnosti a relativně teplo má být i během příštího víkendu na přelomu února a března. Nejvyšší teploty dokonce překročí 15 stupňů, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů bude v závěru příštího týdne převážně oblačno. Vyskytnout se mohou i přeháňky a dešťové srážky. V pátek mají odpolední maxima vyšplhat na 15 °C, v Čechách až na 17 °C. Na víkend se nepatrně ochladí, teploty spadnou do rozmezí mezi 7 až 12 °C.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Převážně oblačno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle mlhy. Ojediněle, přechodně místy přeháňky nebo občasný déšť. Na horách postupně i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty v pátek 10 až 15 °C, v Čechách ojediněle až 17 °C, postupně 7 až 12 °C.
