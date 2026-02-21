Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací

Není to ani půl roku, co americký technologický gigant Apple představil modelovou řadu iPhone 17. Přesto se už na internetu spekuluje o cenách za "osmnáctku". Všechno zatím nasvědčuje tomu, že zájemci nebudou muset sáhnout hlouběji do kapsy.
Podle dostupných informací se ceny pro modely Phone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max nemají zvyšovat. Prvně jmenovaný přístroj by měl stát 1099 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 22 500 korun. Za Max si zájemci připlatí sto dolarů, respektive dva tisíce korun. Zatím ale nejde o oficiálně potvrzené údaje.
V Česku jsou však aktuálně modely ze sedmnácté řady výrazně dražší. Nejšpičkovější iPhone 17 Pro se prodává za necelých 33 tisíc korun. Podle firmy jde o historicky vůbec nejvýkonnější iPhone, s ohromnou výdrží baterie, nejlepším displejem a novou přední kamerou.
Do nabídky patří také iPhone Air, který je nejtenčím modelem, ale zároveň odolnějším než všechny předchozí. I tento mobilní telefon dostal novou přední kameru. Zájemci za něj dají nejméně 29 990 Kč. Nejlevnější novinkou je iPhone 17, jehož cena se pohybuje kolem 22 990 Kč.
První iPhone představil vizionář Steve Jobs v roce 2007. I předchozí model s pořadovým číslem 16 se v Česku prodával za ceny v rozmezí od 26 do 30 tisíc korun.
Zdroj: David Holub