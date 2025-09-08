Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Lucie Podzimková

8. září 2025 20:03

Apple
Apple Foto: Pixabay

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

Apple již v úterý pořádá každoroční produktovou konferenci ve Steve Jobs Theater v kalifornském Cupertinu. Americký technologický gigant na akci představí nové produkty a prozradí, kdy a za kolik peněz půjdou do prodeje. Očekává se, že jednou z představovaných novinek bude iPhone 17.

Podle informací magazínu Forbes si již v pátek 12. září budou moci první zájemci v USA předobjednat nový model populárního mobilního telefonu. Příští týden ve středu mají dorazit první oficiální recenze. Nové iPhony se do rukou zákazníků dostanou v pátek 19. září. 

Proslýchá se například, že Apple iPhone 17 Pro Max bude mít baterii s větší kapacitou, než měl jakýkoliv předchozí model. Podle některých spekulací by baterie měla mít kapacitu 5000 mAh. U aktuální modelu iPhone 16 Pro Max činí tento údaj "jen" 4676 mAh. 

Spekuluje se také o tom, že nový telefon od amerického technologického giganta nebude tak tenký jako předchůdce. U iPhone 16 Pro Max se uvádí hloubka 8,25 milimetru. U jeho nástupce by to mělo být až 8,725 milimetru.

První iPhone představil vizionář Steve Jobs v roce 2007. Aktuální model s pořadovým číslem 16 se v Česku prodává za ceny v rozmezí od 26 do 30 tisíc korun. 

4. srpna 2025 16:41

Nahradí ředitele firem i podcastery. AI převezme do pár let většinu profesí, varuje exředitel Google X

Související

Více souvisejících

iphone apple

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 59 minutami

Apple

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

před 7 hodinami

Jeruzalém

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

před 8 hodinami

Palestina

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

před 9 hodinami

Kim Čong-Un

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Lesní požár

Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii

Podle nové zprávy klimatologů ze skupiny World Weather Attribution je kvůli klimatickým změnám riziko lesních požárů v jihovýchodní Evropě desetinásobně vyšší. Letošní rok se stal nejhorší sezónou požárů v historii. Živel spálil přes jeden milion hektarů a kvůli globálnímu oteplování byl o 22 % intenzivnější.

před 11 hodinami

Ruská armáda

Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Prezident Trump

Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce

Prezident USA Donald Trump o víkendu naznačil, že je jeho administrativa připravena přejít k další fázi sankcí proti Rusku. Na otázku reportéra, zda je připraven, Trump krátce odpověděl: „Ano, jsem.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zdůraznil, že je důležité vystupňovat tlak na Moskvu a na „všechny země, které obchodují s Ruskem“.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

včera

Počet mrtvých v Pásmu Gazy překonává všechny moderní konflikty. Podle Izraele o nich OSN lže

Po překvapivém útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při kterém zemřelo zhruba 1 200 lidí, Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze. Od té doby bylo podle OSN a ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito více než 62 000 Palestinců a dalších 1 000 na Západním břehu. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy