Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple.
Apple již v úterý pořádá každoroční produktovou konferenci ve Steve Jobs Theater v kalifornském Cupertinu. Americký technologický gigant na akci představí nové produkty a prozradí, kdy a za kolik peněz půjdou do prodeje. Očekává se, že jednou z představovaných novinek bude iPhone 17.
Podle informací magazínu Forbes si již v pátek 12. září budou moci první zájemci v USA předobjednat nový model populárního mobilního telefonu. Příští týden ve středu mají dorazit první oficiální recenze. Nové iPhony se do rukou zákazníků dostanou v pátek 19. září.
Proslýchá se například, že Apple iPhone 17 Pro Max bude mít baterii s větší kapacitou, než měl jakýkoliv předchozí model. Podle některých spekulací by baterie měla mít kapacitu 5000 mAh. U aktuální modelu iPhone 16 Pro Max činí tento údaj "jen" 4676 mAh.
Spekuluje se také o tom, že nový telefon od amerického technologického giganta nebude tak tenký jako předchůdce. U iPhone 16 Pro Max se uvádí hloubka 8,25 milimetru. U jeho nástupce by to mělo být až 8,725 milimetru.
První iPhone představil vizionář Steve Jobs v roce 2007. Aktuální model s pořadovým číslem 16 se v Česku prodává za ceny v rozmezí od 26 do 30 tisíc korun.
