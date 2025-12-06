Ceny mobilů příští rok stoupnou. Zdraží i tablety a chytré hodinky

Ceny chytrých telefonů by mohly v příštím roce vzrůst, přestože za vyšší náklady obvykle stojí pokročilé fotoaparáty, velké displeje nebo obrovská kapacita úložiště. Tentokrát by se důvodem pro zdražování mohla stát běžná komponenta, konkrétně paměť. Dražší by mohly být i další spotřební přístroje, které paměť využívají, jako jsou tablety nebo chytré hodinky.
Ceny paměťových čipů pro spotřebitelskou elektroniku rostou, protože hlavní výrobci se ve větší míře soustředí na výrobu paměti určené pro datová centra umělé inteligence. Podle analytika Yang Wanga ze společnosti Counterpoint Research je situace na trhu poměrně drsná a napjatá. Společnost International Data Corporation (IDC), globální výzkumná firma, dokonce uvedla, že se v roce 2026 očekává pokles trhu chytrých telefonů o 0,9 % kvůli nedostatku paměťových čipů.
Podle odhadů společnosti Counterpoint Research se očekává, že ceny pamětí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 vzrostou o 30 % a na počátku příštího roku by mohly stoupnout o dalších 20 %. Poptávka po datových centrech je obrovská, neboť technologické firmy jako Google, Microsoft a Meta agresivně rozšiřují svou infrastrukturu, aby udržely krok s rostoucími požadavky umělé inteligence. Zpráva od McKinsey & Company naznačuje, že globální investice do infrastruktury datových center do roku 2030 dosáhnou téměř sedmi bilionů dolarů.
Tento rozmach vede výrobce pamětí, jako jsou Samsung a Micron, k přesunu zaměření na datová centra. Datová centra však používají odlišný typ paměti než chytré telefony a počítače, což vede k nedostatku zdrojů pro spotřebitelské produkty. Společnost Micron například ve středu oznámila, že opouští segment spotřebitelských pamětí, přičemž jako důvod uvedla právě silnou poptávku plynoucí z růstu umělé inteligence.
Zástupci Samsungu již v říjnu upozornili na silnou poptávku po paměti pro datová centra a umělou inteligenci, přičemž očekávají, že nedostatek paměťových čipů pro mobilní telefony a osobní počítače se bude dále prohlubovat. Podle analytiků tak budou muset výrobci gadgetů čelit obtížným rozhodnutím ohledně uvedení produktů na trh a jejich cen. Podle odhadů by zvýšení cen paměti mohlo prodražit výrobu chytrých telefonů v roce 2025 o osm až deset procent.
Nabila Popal, ředitelka výzkumu IDC, předpokládá, že některé chytré telefony by mohly zdražit již na začátku příštího roku. Největší dopad se očekává u levnějších telefonů s operačním systémem Android, protože tyto produkty obvykle operují s nižšími maržemi. U nich bude "téměř nemožné nezdražit", uvedla Popal. Společnosti by také mohly odložit uvádění levnějších modelů a soustředit se na dražší a ziskovější varianty. Průměrná prodejní cena chytrého telefonu by měla v roce 2026 stoupnout na 465 dolarů, čímž se hodnota trhu dostane na rekordní maximum 578,9 miliardy dolarů.
Odborníci nicméně očekávají, že se situace začne ke konci příštího roku obracet, jelikož se dodavatelský řetězec postupně přizpůsobí. To by mohlo ceny stabilizovat, nebo dokonce snížit. Sektor polovodičů sice čelí změnám s příchodem nových technologií běžně, ale analytici uvádí, že nikdo nebyl připraven na to, jak rychle poroste poptávka po umělé inteligenci.
Německý parlament schválil zavedení dobrovolné vojenské služby ve snaze posílit národní bezpečnost v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Podle BBC jde o zásadní změnu v přístupu Berlína k armádě, která by se podle kancléře Friedricha Merze měla stát nejsilnějším konvenčním vojskem v Evropě.
Zdroj: Lucie Podzimková