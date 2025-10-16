Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Libor Novák

16. října 2025 21:27

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

Myšlenka „ochranné lhůty“ pro SIM karty se objevila už začátkem srpna 2025, kdy ruské Ministerstvo digitálního rozvoje oznámilo zvažování tohoto opatření. Ministr Maksut Šadajev uvedl, že cílem je „boj proti SIM kartám používaným v dronech“. Přístup k mobilnímu internetu pro zahraniční SIM karty měl být nedostupný po dobu nejméně pěti hodin po vstupu na ruské území.

Podle zdrojů, které hovořily pro deník Vedomosti, by držitel zahraniční SIM karty měl pro obnovení přístupu na internet vyplnit CAPTCHA na speciální webové stránce. Drony by takovým ověřením neprošly. Igor Bederov, vedoucí informačně-analytického výzkumu ve společnosti T.Hunter, ovšem upozornil, že nové omezení zcela neodstraní hrozbu útoků drony, jelikož některé z nich mohou používat ruské SIM karty nebo se připojit jinými kanály, například satelity.

Ministerstvo digitálního rozvoje oficiálně nesdělilo, kdy „ochranná lhůta“ vstoupí v platnost. Ale již 6. října někteří běloruští operátoři varovali své předplatitele využívající roaming v Rusku před možnými výpadky služeb. Později upřesnili, že blokování potrvá 24 hodin a bude se týkat nejen mobilního internetu, ale i SMS zpráv.

Téhož dne se objevily stížnosti od uživatelů, kteří nemohli přistupovat k mobilnímu internetu se svými zahraničními SIM kartami, včetně eSIM. Hlasové hovory a běžné SMS zprávy však nadále fungovaly. Projekt monitorování Na svyazi zjistil, že „ochranná lhůta“ se může aktivovat i při překračování hranic mezi ruskými regiony. Přístup k internetu se zablokuje, pokud zařízení zůstane neaktivní déle než tři dny, a 24hodinový časovač se resetuje pokaždé, když se zařízení přepne na jinou síť, což je při roamingu běžné.

Deník Kommersant 14. října informoval, že mobilní operátoři se potýkají s problémy při implementaci nových omezení. Uživatelé prý neměli přístup k mobilnímu internetu ani po uplynutí „ochranné lhůty“, a nebyly doručovány ani SMS zprávy. Z velkých operátorů se údajně podařilo nastavit 24hodinový časovač pouze společnosti T2, ale i její uživatelé zaznamenali potíže s SMS. Ostatní operátoři prý neměli technické možnosti omezení blokace na jeden den, takže data a SMS omezení trvala po celou dobu pobytu zahraniční SIM karty v Rusku.

Zatímco výpadky mobilního internetu postihují zejména zahraniční návštěvníky, potíže s doručováním SMS zasáhly i některé ruské občany. Jde zejména o ty, kteří používají bankovní karty vydané v zahraničí. Mnozí si zahraniční účty založili kvůli platbám za mezinárodní online služby, ale nyní nemohou přijímat textová oznámení, jako jsou například ověřovací kódy z bank.

Pro turisty se situace stala ještě složitější. Aby se dostali online, potřebují ruskou SIM kartu, jejíž získání je v roce 2025 extrémně komplikované. Cizinci musí nejprve vytvořit ověřený účet na ruském vládním portálu veřejných služeb Gosuslugi, předložit notářsky ověřený překlad pasu, získat identifikační číslo SNILS a poskytnout biometrické údaje. Teprve po dokončení celého procesu, který může trvat několik dní, s nimi může mobilní operátor uzavřít smlouvu. Tato náročná opatření vedla operátory k tomu, že požádali Ministerstvo digitálního rozvoje o zjednodušení pravidel.

Ani ruská SIM karta však v některých regionech nezaručuje nepřetržitý přístup k internetu. Od léta úřady v mnoha oblastech periodicky vypínají mobilní internet ve snaze čelit útokům ukrajinských dronů. Během těchto výpadků jsou přístupné pouze webové stránky, které jsou na takzvaných „bílých listinách“, jež se v mnoha regionech již testují.

před 4 hodinami

Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?

Související

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

Více souvisejících

Rusko mobily

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Ilustrační foto

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

před 1 hodinou

Gaza

Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Večer pro náročné muže v Praze

Organizace mužské oslavy v Praze stojí na třech pilířích: prostor s charakterem, profesionální služby a eliminace nejistoty. Goldfingers na Václavském náměstí těží z třicetiletého provozu, který vybudoval systém odpovídající těmto požadavkům.

před 4 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že Ukrajině dodá střely Tomahawk s dlouhým doletem, což by pro Kyjev znamenalo významnou posilu. Nicméně Rusko v reakci varovalo před „vážnou eskalací“ konfliktu. Experti se nyní zamýšlí nad tím, co přesně Tomahawky představují a jaký by mohl být jejich skutečný dopad.

před 5 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?

Navzdory všeobecné euforii z vyhlášeného příměří mezi Hamásem a Izraelem i nadále Pásmo Gazy sužuje násilí. V nedávných střetech mezi Hamásem a členy různých klanů bylo zabito více než dvacet Palestinců. Objevily se také zprávy o tom, že Hamás na veřejném prostranství popravil muže se zavázanýma očima.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Andrej Babiš

Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu

Andrej Babiš sliboval štíhlejší stát a méně zbytečných úřadů. Místo toho předvádí kosmetickou hru s názvy a kompetencemi. Ruší ministerstva pro vědu a výzkum a evropských záležitosti, aby vytvořil nové – sportu, prevence a zdraví. Výsledek? Ne menší, ale složitější stát s nejasnou odpovědností, rozpůlenou agendou a rizikem, že se rozdělení kompetencí promění v naprostý chaos. Jeho šaráda se dotkne i tak důležitých ministerstev, jako zdravotnictví, školství nebo zahraničí.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Doubravka Olšáková

Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Francouzská vláda se opět otřásá poté, co její poslední premiér Sébastien Lecornu odevzdal minulé pondělí svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi, aby jej tentýž Macron minulý pátek večer jmenoval novým premiérem a pověřil sestavením vlády. Jakým směrem se bude francouzská politická situace ubírat dál, pro EuroZprávy.cz uvedla historička a politoložka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Doubravka Olšáková 

před 9 hodinami

expediční ponorka Titan od společnosti OceanGate.

Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan

Chybná konstrukce experimentální ponorky Titan, při jejíž implozi zemřelo pět lidí směřujících k vraku Titaniku, byla příčinou katastrofy. K tomuto závěru dospěla americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své závěrečné zprávě vydané ve středu.

před 9 hodinami

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

před 10 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

před 11 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

před 12 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

před 13 hodinami

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

před 14 hodinami

včera

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Zhruba 12 miliard korun chce Česko vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda na středečním zasedání. Kabinet se zabýval také souhrnem dosavadní vojenské pomoci Ukrajině a vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy