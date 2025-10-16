Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.
Myšlenka „ochranné lhůty“ pro SIM karty se objevila už začátkem srpna 2025, kdy ruské Ministerstvo digitálního rozvoje oznámilo zvažování tohoto opatření. Ministr Maksut Šadajev uvedl, že cílem je „boj proti SIM kartám používaným v dronech“. Přístup k mobilnímu internetu pro zahraniční SIM karty měl být nedostupný po dobu nejméně pěti hodin po vstupu na ruské území.
Podle zdrojů, které hovořily pro deník Vedomosti, by držitel zahraniční SIM karty měl pro obnovení přístupu na internet vyplnit CAPTCHA na speciální webové stránce. Drony by takovým ověřením neprošly. Igor Bederov, vedoucí informačně-analytického výzkumu ve společnosti T.Hunter, ovšem upozornil, že nové omezení zcela neodstraní hrozbu útoků drony, jelikož některé z nich mohou používat ruské SIM karty nebo se připojit jinými kanály, například satelity.
Ministerstvo digitálního rozvoje oficiálně nesdělilo, kdy „ochranná lhůta“ vstoupí v platnost. Ale již 6. října někteří běloruští operátoři varovali své předplatitele využívající roaming v Rusku před možnými výpadky služeb. Později upřesnili, že blokování potrvá 24 hodin a bude se týkat nejen mobilního internetu, ale i SMS zpráv.
Téhož dne se objevily stížnosti od uživatelů, kteří nemohli přistupovat k mobilnímu internetu se svými zahraničními SIM kartami, včetně eSIM. Hlasové hovory a běžné SMS zprávy však nadále fungovaly. Projekt monitorování Na svyazi zjistil, že „ochranná lhůta“ se může aktivovat i při překračování hranic mezi ruskými regiony. Přístup k internetu se zablokuje, pokud zařízení zůstane neaktivní déle než tři dny, a 24hodinový časovač se resetuje pokaždé, když se zařízení přepne na jinou síť, což je při roamingu běžné.
Deník Kommersant 14. října informoval, že mobilní operátoři se potýkají s problémy při implementaci nových omezení. Uživatelé prý neměli přístup k mobilnímu internetu ani po uplynutí „ochranné lhůty“, a nebyly doručovány ani SMS zprávy. Z velkých operátorů se údajně podařilo nastavit 24hodinový časovač pouze společnosti T2, ale i její uživatelé zaznamenali potíže s SMS. Ostatní operátoři prý neměli technické možnosti omezení blokace na jeden den, takže data a SMS omezení trvala po celou dobu pobytu zahraniční SIM karty v Rusku.
Zatímco výpadky mobilního internetu postihují zejména zahraniční návštěvníky, potíže s doručováním SMS zasáhly i některé ruské občany. Jde zejména o ty, kteří používají bankovní karty vydané v zahraničí. Mnozí si zahraniční účty založili kvůli platbám za mezinárodní online služby, ale nyní nemohou přijímat textová oznámení, jako jsou například ověřovací kódy z bank.
Pro turisty se situace stala ještě složitější. Aby se dostali online, potřebují ruskou SIM kartu, jejíž získání je v roce 2025 extrémně komplikované. Cizinci musí nejprve vytvořit ověřený účet na ruském vládním portálu veřejných služeb Gosuslugi, předložit notářsky ověřený překlad pasu, získat identifikační číslo SNILS a poskytnout biometrické údaje. Teprve po dokončení celého procesu, který může trvat několik dní, s nimi může mobilní operátor uzavřít smlouvu. Tato náročná opatření vedla operátory k tomu, že požádali Ministerstvo digitálního rozvoje o zjednodušení pravidel.
Ani ruská SIM karta však v některých regionech nezaručuje nepřetržitý přístup k internetu. Od léta úřady v mnoha oblastech periodicky vypínají mobilní internet ve snaze čelit útokům ukrajinských dronů. Během těchto výpadků jsou přístupné pouze webové stránky, které jsou na takzvaných „bílých listinách“, jež se v mnoha regionech již testují.
