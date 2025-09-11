Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun

Lucie Podzimková

11. září 2025 17:41

Apple v úterý představil nové modely vlajkového mobilního telefonu z řady iPhone 17. Lidé si je už tento týden budou moci předobjednat, k prvním zákazníkům se stroje dostanou v příštím týdnu. Firma představila i další chytré hodinky či bezdrátová sluchátka. 

Nejšpičkovějším modelem z nové řady je iPhone 17 Pro, který se bude prodávat za ceny od 32 990 Kč. Podle firmy jde o historicky vůbec nejvýkonnější iPhone, s ohromnou výdrží baterie, nejlepším displejem a novou přední kamerou. 

Do nabídky patří také iPhone Air, který má být nejtenčím modelem, ale zároveň odolnějším než všechny předchozí. I tento mobilní telefon dostal novou přední kameru. Zájemci za něj dají nejméně 29 990 Kč. Nejlevnější novinkou je iPhone 17, jehož cena bude začínat na 22 990 Kč.

Lidé mohou všechny tři nové modely předobjednávat od pátku 12. září. O týden později, tedy v pátek 19. září, se první přístroje dostanou do rukou zákazníků.

Apple představil nové produkty na každoroční produktové konferenci ve Steve Jobs Theater v kalifornském Cupertinu. Kromě mobilů spatřily světlo světa i nové modely chytrých hodinek Apple Watch či sluchátka AirPods. Akcie společnosti bezprostředně reagovaly nepatrným oslabením o půl procenta. 

První iPhone představil vizionář Steve Jobs v roce 2007. Poslední model s pořadovým číslem 16 se v Česku prodával za ceny v rozmezí od 26 do 30 tisíc korun. 

