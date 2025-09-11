Apple v úterý představil nové modely vlajkového mobilního telefonu z řady iPhone 17. Lidé si je už tento týden budou moci předobjednat, k prvním zákazníkům se stroje dostanou v příštím týdnu. Firma představila i další chytré hodinky či bezdrátová sluchátka.
Nejšpičkovějším modelem z nové řady je iPhone 17 Pro, který se bude prodávat za ceny od 32 990 Kč. Podle firmy jde o historicky vůbec nejvýkonnější iPhone, s ohromnou výdrží baterie, nejlepším displejem a novou přední kamerou.
Do nabídky patří také iPhone Air, který má být nejtenčím modelem, ale zároveň odolnějším než všechny předchozí. I tento mobilní telefon dostal novou přední kameru. Zájemci za něj dají nejméně 29 990 Kč. Nejlevnější novinkou je iPhone 17, jehož cena bude začínat na 22 990 Kč.
Lidé mohou všechny tři nové modely předobjednávat od pátku 12. září. O týden později, tedy v pátek 19. září, se první přístroje dostanou do rukou zákazníků.
Apple představil nové produkty na každoroční produktové konferenci ve Steve Jobs Theater v kalifornském Cupertinu. Kromě mobilů spatřily světlo světa i nové modely chytrých hodinek Apple Watch či sluchátka AirPods. Akcie společnosti bezprostředně reagovaly nepatrným oslabením o půl procenta.
První iPhone představil vizionář Steve Jobs v roce 2007. Poslední model s pořadovým číslem 16 se v Česku prodával za ceny v rozmezí od 26 do 30 tisíc korun.
Související
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
Nový model iPhone provázejí spekulace. Očekává se, že nebude tak tenký
Aktuálně se děje
před 10 minutami
V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku
před 53 minutami
Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun
před 1 hodinou
Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA
před 2 hodinami
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
před 3 hodinami
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
před 4 hodinami
Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem
před 5 hodinami
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
před 5 hodinami
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
před 6 hodinami
Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci
před 7 hodinami
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
před 8 hodinami
Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce
před 8 hodinami
Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici
před 9 hodinami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 10 hodinami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 11 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
Ukrajinští představitelé oznámili, že ruská střela, která v neděli zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala desítky cizích součástek, včetně čipů a dalších elektronických komponent, vyrobených ve Spojených státech. Střela Iskander 9M727 pravděpodobně nevybuchla proto, že byla poškozena ukrajinskou protivzdušnou obranou.
Zdroj: Libor Novák