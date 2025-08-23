Tentokrát žena. K podílu na smrti Matthewa Perryho se přiznává další osoba

Matthew Perry
V případu předloňské smrti populárního herce Matthewa Perryho nastává další zvrat. Žena, která je jednou z pětice obviněných, souhlasila s přiznáním viny. Informoval o tom web DW. Perry, jehož celosvětově proslavil sitcom Přátelé, zemřel předloni na podzim. 

Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí informovalo, že Jasveen Sanghová, známá jako ketaminová královna, se přiznala k tomu, že herci dodala ketamin. Žena čelila celkem pěti obviněním, v září se její větev případu měla dostat k soudu. 

Sanghová byla jednou z pětice obviněných. Již v červnu se k distribuci ketamin přiznal lékař Salvador Plasencia. Z textových zpráv, které poskytl jiný lékař Mark Chavez, jenž vinu rovněž přiznal, vyplynulo, že Plasencia označoval Perryho za hlupáka a přemítal nad tím, kolik bude herec ochoten za drogy zaplatit. 

Plasencia podle dalších soudních dokumentů aplikoval Perrymu ketamin injekčně u něj doma či na parkovišti u akvária v Long Beach. Zároveň naučil hercova asistenta, jak se droga aplikuje. V dohodě o přiznání se uvádí, že Plasencia od 30. září do 12. října 2023 prodal Perrymu a jeho asistentovi pět mililitrů ketaminu, tedy téměř jedno celé balení, a také injekční stříkačky. 

Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl předloni v říjnu nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce. 

Perryho velká herecká kariéra začala v druhé půlce 80. let. Průlom nastal s kultovním seriálem Přátelé, který se vysílal mezi lety 1994 až 2004. Konkrétně ztvárnil Chandlera Binga, který proslul především svými sarkastickými poznámkami. Některé hlášky tak zlidověly. K dalším úspěšným počinům patří například film Můj soused zabiják, ve kterém si zahrál s legendárním akčním hercem Brucem Willisem.

Trump se chlubí i ukončením válek, které ani neprobíhaly. Jiné zase dosud neskončily

Matthew Perry soudy USA (Spojené státy americké)

