Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci

Libor Novák

13. listopadu 2025 19:30

Bundeswehr, ilustrační fotografie
Bundeswehr, ilustrační fotografie Foto: Bundeswehr

Německá vláda po intenzivní debatě rozhodla, že neobnoví všeobecnou brannou povinnost, a místo toho se rozhodla pro dobrovolný model s výraznými pobídkami. Cílem tohoto plánu je doplnit vyčerpané ozbrojené síly tváří v tvář rostoucí hrozbě ze strany Ruska.

Podle nového návrhu, který má vejít v platnost počátkem roku 2026, budou muset mladí muži v Německu deklarovat svou připravenost sloužit a podstoupit lékařskou prohlídku. Nový systém nabídne finanční a jiné pobídky pro dobrovolný nábor. Pokud se nepodaří získat dostatečný počet rekrutů, bude vláda zvažovat celostátní povinné odvody, což by však vyžadovalo schválení nové legislativy. Ženy budou rovněž vyzývány k dobrovolné službě, ale nebudou povinny se účastnit výběrového procesu.

Německo podobně jako jiné západní země po skončení studené války dramaticky zmenšilo své ozbrojené síly. Nyní však čelí nutnosti jejich obnovy v reakci na bezpečnostní hrozby a tlak ze strany USA, aby vojensky „táhlo za jeden provaz“.

Kancléř Friedrich Merz při nástupu do úřadu slíbil, že Bundeswehr promění v „nejsilnější konvenční armádu Evropy“. Bezpečnostní představitelé varují, že Rusko by mohlo být schopno zahájit plnohodnotný útok na Německo a zbytek Evropy během několika let.

Jens Spahn, předseda poslaneckého klubu konzervativní CDU, uvedl, že vláda „zvýší atraktivitu dobrovolné služby“ a usiluje o získání co nejvíce mladých lidí pro službu vlasti. Pokud se to nepodaří, „budeme muset zavést povinnou službu,“ dodal s tím, že to si vyžádá nový zákon.

Spahn vytvořil termín Bedarfswehrpflicht, tedy nábor založený na potřebách, který popisuje povinný prvek odvody. Ten umožní vládě v případě potřeby „naverbovat tolik lidí, kolik budeme potřebovat“. Shoda na této strategii byla dosažena po měsících ostrých diskusí mezi CDU a sociálními demokraty, aby byla zajištěna podpora obyvatelstva.

Podle návrhu, který má vstoupit v platnost na začátku roku 2026, budou všichni osmnáctiletí (narození v roce 2008) považováni za způsobilé pro vojenskou službu. Budou čelit povinné registraci, která zahrnuje lékařské prověření a vyplnění dotazníku, kde mohou vyjádřit svůj zájem. K posílení náboru mají sloužit pobídky, jako je bezplatné získání řidičského průkazu (který v Německu stojí tisíce eur) a značné zvýšení nástupního platu na 2 600 eur měsíčně před zdaněním.

Německo má v současné době něco málo přes 180 000 vojáků v uniformě. Ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že by se tento počet měl do roku 2029 navýšit až na 270 000 vojáků a dalších 200 000 záložníků, do kdy musí být Německo „kriegstüchtig“ (bojeschopné). Pistorius, který stál v čele reformy, vyjádřil důvěru v dobrovolnou službu a označil povinný nábor za „poslední možnost“.

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.
Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

