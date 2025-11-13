Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci

Německá vláda po intenzivní debatě rozhodla, že neobnoví všeobecnou brannou povinnost, a místo toho se rozhodla pro dobrovolný model s výraznými pobídkami. Cílem tohoto plánu je doplnit vyčerpané ozbrojené síly tváří v tvář rostoucí hrozbě ze strany Ruska.
Podle nového návrhu, který má vejít v platnost počátkem roku 2026, budou muset mladí muži v Německu deklarovat svou připravenost sloužit a podstoupit lékařskou prohlídku. Nový systém nabídne finanční a jiné pobídky pro dobrovolný nábor. Pokud se nepodaří získat dostatečný počet rekrutů, bude vláda zvažovat celostátní povinné odvody, což by však vyžadovalo schválení nové legislativy. Ženy budou rovněž vyzývány k dobrovolné službě, ale nebudou povinny se účastnit výběrového procesu.
Německo podobně jako jiné západní země po skončení studené války dramaticky zmenšilo své ozbrojené síly. Nyní však čelí nutnosti jejich obnovy v reakci na bezpečnostní hrozby a tlak ze strany USA, aby vojensky „táhlo za jeden provaz“.
Kancléř Friedrich Merz při nástupu do úřadu slíbil, že Bundeswehr promění v „nejsilnější konvenční armádu Evropy“. Bezpečnostní představitelé varují, že Rusko by mohlo být schopno zahájit plnohodnotný útok na Německo a zbytek Evropy během několika let.
Jens Spahn, předseda poslaneckého klubu konzervativní CDU, uvedl, že vláda „zvýší atraktivitu dobrovolné služby“ a usiluje o získání co nejvíce mladých lidí pro službu vlasti. Pokud se to nepodaří, „budeme muset zavést povinnou službu,“ dodal s tím, že to si vyžádá nový zákon.
Spahn vytvořil termín Bedarfswehrpflicht, tedy nábor založený na potřebách, který popisuje povinný prvek odvody. Ten umožní vládě v případě potřeby „naverbovat tolik lidí, kolik budeme potřebovat“. Shoda na této strategii byla dosažena po měsících ostrých diskusí mezi CDU a sociálními demokraty, aby byla zajištěna podpora obyvatelstva.
Podle návrhu, který má vstoupit v platnost na začátku roku 2026, budou všichni osmnáctiletí (narození v roce 2008) považováni za způsobilé pro vojenskou službu. Budou čelit povinné registraci, která zahrnuje lékařské prověření a vyplnění dotazníku, kde mohou vyjádřit svůj zájem. K posílení náboru mají sloužit pobídky, jako je bezplatné získání řidičského průkazu (který v Německu stojí tisíce eur) a značné zvýšení nástupního platu na 2 600 eur měsíčně před zdaněním.
Německo má v současné době něco málo přes 180 000 vojáků v uniformě. Ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že by se tento počet měl do roku 2029 navýšit až na 270 000 vojáků a dalších 200 000 záložníků, do kdy musí být Německo „kriegstüchtig“ (bojeschopné). Pistorius, který stál v čele reformy, vyjádřil důvěru v dobrovolnou službu a označil povinný nábor za „poslední možnost“.
Související
Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
před 1 hodinou
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
před 2 hodinami
Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán
před 3 hodinami
Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů
před 4 hodinami
Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému
před 5 hodinami
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
před 6 hodinami
Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040
před 6 hodinami
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
před 7 hodinami
Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší
před 8 hodinami
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
před 9 hodinami
Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko
před 10 hodinami
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
před 11 hodinami
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
před 11 hodinami
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
před 13 hodinami
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
včera
Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury
včera
Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc
včera
Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince
včera
Tragédie v propasti Macocha. Policie vyšetřuje úmrtí ženy
včera
V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky
V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.
Zdroj: Jan Hrabě