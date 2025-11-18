Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Libor Novák

18. listopadu 2025 10:51

Bojový letoun Rafale F2
Bojový letoun Rafale F2 Foto: news.com

Ukrajina v pondělí podepsala dohodu o záměru s Francií, která vyjadřuje zájem o nákup až 100 stíhacích letounů Rafale, bezpilotních letounů, systémů protivzdušné obrany a další klíčové techniky v průběhu příštích deseti let. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dokument podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci, označil dohodu za „historickou“. Dopis představuje předběžný závazek Ukrajiny k nákupu řady francouzských obranných zařízení.

Ruský raketový útok v úterý zasáhl východoukrajinskou Charkovskou oblast, kde zabil sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět osob, včetně šestnáctiletého chlapce. Guvernér Oleh Syněhubov na Telegramu uvedl, že v obci Berestyn zasahují záchranné složky. V sousední Dněpropetrovské oblasti guvernér informoval o požárech ve městě Dnipro po útoku dronem, ale neposkytl žádné podrobnosti o možných obětech.

Při ruských leteckých úderech v pondělí zahynulo pět lidí a byla zničena mateřská škola na východní Ukrajině. Ukrajinská záchranná služba sdělila, že tři lidé byli zabiti při útoku na obytnou oblast Balaklija, což je frontové město v Charkovské oblasti. Další dva civilisté zahynuli v Dněpropetrovské oblasti po ruském úderu, jak uvedl tamní guvernér.

„Bezprecedentní“ ukrajinský noční útok měl podle Moskvou dosazeného šéfa Ruskem kontrolovaných částí Doněcké oblasti poškodit dvě tamní tepelné elektrárny. Útok způsobil výpadky elektřiny v mnoha osadách. Denis Pušilin na Telegramu informoval, že kotelny a vodní filtrační stanice v tepelných elektrárnách Zuivska a Starobeševe byly odstaveny a havarijní čety pracují na obnově dodávek. Ukrajina se k tomuto útoku, který nebylo možné nezávisle ověřit, zatím bezprostředně nevyjádřila.

Několik rodin ukrajinských dětí násilně deportovaných do Ruska v pondělí vyjádřilo znepokojení nad jejich osudem a uvedlo, že veškerý kontakt byl přerušen. Během vzácné tiskové konference v Paříži Darina Repina, zákonná zástupkyně dvou dětí, které byly násilně odvlečeny do Ruska po invazi v roce 2022, prohlásila, že ruské úřady ignorují veškeré žádosti o usnadnění jejich návratu, a vyzvala k mezinárodní podpoře.

Pondělní útok dronem zasáhl a zapálil tanker pod tureckou vlajkou v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny. K incidentu došlo den poté, co Zelenskyj podepsal dohodu o dovozu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG) přes tuto oblast. Turecké ředitelství pro námořní záležitosti oznámilo, že tanker MT Orinda byl zasažen během vykládky zkapalněného ropného plynu v přístavu Izmail. Všech šestnáct členů posádky se evakuovalo a nikdo nebyl zraněn.

Rumunské úřady v pondělí oznámily evakuaci dvou vesnic poblíž ukrajinských hranic po útoku dronem na tanker MT Orinda. Od invaze v roce 2022 Moskva opakovaně útočí na ukrajinské přístavy v oblasti Dunaje, což vyvolává výstrahy v sousedním Rumunsku.

Vysoký představitel Bílého domu v pondělí uvedl, že americký prezident Donald Trump je ochoten podepsat legislativu ukládající sankce Rusku, pokud si zachová konečnou rozhodovací pravomoc nad jakýmikoli takovými opatřeními. Trump v neděli večer novinářům řekl, že mu nevadí, že Republikáni pracují na legislativě, která by zavedla sankce proti zemím obchodujícím s Ruskem kvůli selhání Moskvy vyjednat mírovou dohodu s Ukrajinou.

Polský premiér Donald Tusk označil explozi na úseku železniční trati, používané pro dodávky na Ukrajinu, za „bezprecedentní akt sabotáže“, který mohl vést ke katastrofě. V pondělí večer státní zastupitelství vydalo prohlášení, že bylo zahájeno vyšetřování „ve věci sabotážních činů teroristické povahy […] spáchaných jménem zahraniční zpravodajské služby proti Polské republice.“

Čína je připravena prohloubit spolupráci s Ruskem v oblasti energetiky, zemědělství a dalších investic, uvedl v pondělí čínský premiér Li Čchiang během setkání s ruským předsedou vlády Mikhail Mishustinem v Moskvě. Podle oficiální tiskové agentury Xinhua Li sdělil Mishustinovi, že Čína vítá více zemědělských a potravinářských produktů z Ruska. Zároveň, s odkazem na Liho, Xinhua uvedla, že Čína doufá, že Rusko usnadní investice a působení čínských podniků na svém území. Mishustin na oplátku Liovi řekl, že spolupráce mezi oběma stranami opakovaně prokázala svou odolnost vůči vnějším výzvám.

