Finanční trhy zachvátila panika. Svět se podle expertů řítí do recese

Ekonomové varují, že podobný scénář by se mohl opakovat i dnes. Jak vysvětlil pro BBC Eric Golson z Univerzity v Surrey, obchodní války v minulosti vždy přinesly dlouhodobé ekonomické škody. „Velká hospodářská krize se prohloubila kvůli mezinárodnímu celnímu konfliktu, kdy globální obchod mezi lety 1929 a 1933 klesl o 66 %, což zničilo americké podniky a vedlo k masivní nezaměstnanosti,“ uvedl.

Bankovní skupina UBS vypočítala, že vážený průměr amerických dovozních cel se vrátil na úroveň před první světovou válkou. „Kombinací všech celních opatření se celní zátěž zvýšila na 24 % oproti 2,5 % na začátku roku, což v absolutních číslech odpovídá nárůstu o 715 miliard dolarů,“ uvedli analytici UBS.

Bílý dům použil pro stanovení cel poměrně hrubý vzorec. Trump během svého projevu ukázal tabuli s údaji o celních sazbách ostatních zemí vůči USA a oznámil, že nová americká cla budou nastavena na polovinu této hodnoty. Avšak místo podrobné analýzy obchodních vztahů se Trumpova administrativa řídila jednoduchým výpočtem založeným na velikosti obchodního deficitu každé země.

Deutsche Bank tento přístup kritizovala jako mechanický a málo sofistikovaný. „Administrativa se soustředí výhradně na potrestání zemí s vyššími obchodními deficity, přičemž ignoruje služby a další necelní překážky,“ uvedli analytici banky.

Podle nich tento přístup podkopává důvěryhodnost ekonomické politiky USA. „Existuje zásadní nesoulad mezi veřejně prezentovaným hlubokým posouzením bilaterálních obchodních vztahů a skutečnou realitou přijaté politiky,“ dodala Deutsche Bank.

Navíc tento způsob výpočtu vytváří nejasnosti ohledně budoucích obchodních jednání. „Neexistují konkrétní požadavky, pouze obecná touha snížit bilaterální obchodní deficity,“ uzavírá analýza Deutsche Bank.

Finanční trhy reagovaly na oznámení nových cel panikou. Investoři se masivně přesouvají do státních dluhopisů, což tlačí dolů jejich výnosy. Britské desetileté státní dluhopisy zaznamenaly pokles výnosů o šest bazických bodů na 4,581 %.

Podle Kathleen Brooksové, ředitelky výzkumu ve společnosti XTB, Trumpova obchodní politika „vrhla granát do globální ekonomiky“.

„Výnosy dluhopisů prudce klesají po celém světě. Evropské a britské dvouleté výnosy jsou nižší, protože trhy začínají započítávat možnost snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou a Bank of England, aby zmírnily dopady americké obchodní politiky,“ vysvětlila Brooksová.

Pokles výnosů dluhopisů a křivka britských výnosů, která se zplošťuje, signalizují, že investoři počítají s možností recese.

Na amerických trzích se prudce zvýšil index volatility VIX, označovaný jako „ukazatel strachu“. VIX vzrostl o 19 %, což je největší jednodenní nárůst od konce ledna.

Akciové trhy klesají – futures na indexy S&P 500 a Nasdaq se propadly o více než 3 %. Analytici Saxo Bank varují, že volatilita se bude odvíjet od reakcí klíčových ekonomik, jako jsou Evropská unie, Čína a Japonsko.

„S&P 500 a Nasdaq prudce klesly přes noc, což vyvolalo zvýšenou poptávku po ochranných aktivech. Další vývoj bude záviset na tom, jaké kroky přijmou hlavní světové ekonomiky,“ uvedl analytický tým Saxo Bank.

Trumpova celní strategie zatím přináší více otázek než odpovědí. Kritici varují, že její dopady by mohly být ničivější než cokoliv, co ekonomika USA zažila za posledních sto let. Hlavním rizikem je prohloubení globální ekonomické nejistoty a možný pád do recese, který by měl dalekosáhlé důsledky nejen pro USA, ale i pro celý svět.