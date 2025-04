Zeť premiéra Fialy Chládek vykonává pět placených funkcí. Bere za ně sto tisíc

Američané chtějí během následujících týdnů zjistit, zdali to Rusové myslí s mírem na Ukrajině vážně. Řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Prezident Donald Trump podle něj nehodlá spadnout do pasti nekonečných jednání s Moskvou.

Zdroj: Lucie Podzimková