Kdy bude veřejné rozloučení a kde papež František spočine? Vatikán zveřejnil detaily pohřbu

Papež František, který zemřel ve věku 88 let, si byl vědom svého křehkého zdravotního stavu a stáří již řadu let. Už v roce 2015 vyjádřil přání být pohřben v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě, což je starobylý mariánský chrám z 5. století. Tento kostel měl ve svém srdci jako místo modlitby a rozjímání, kam se opakovaně vracel po svých cestách po světě. Naposledy zde byl pohřben papež v 17. století – tehdy šlo o Klementa IX.

Po skonu papeže byla potvrzena smrt lékařským týmem. Poté bylo tělo uloženo do jeho soukromé kaple. Hlavním organizátorem všech těchto kroků je kardinál komoří – momentálně jím je americký kardinál Kevin Joseph Farrell. Ten bude mít i dočasnou správu Vatikánu až do zvolení nového papeže.

Součástí této fáze bylo i tradiční zvolání papežova křestního jména – Jorge Mario Bergoglio. Někdejší legenda říká, že papež bývá při tomto obřadu třikrát lehce udeřen do čela stříbrným kladívkem, aby se ověřila jeho smrt, ale historické důkazy o této praxi neexistují.

Následně došlo ke zničení papežského rybářského prstenu, který sloužil jako pečeť úředních dokumentů. Tento prsten s vyrytým jménem papeže bude rozbit, aby nemohl být zneužit. Stejně tak byly uzamčeny papežovy byty, což je tradice bránící případnému rabování.

Následně bylo tělo oblečeno do jednoduché bílé sutany a červených roušek a uloženo do dřevěné rakve. Ve středu ráno bude v průvodu rakev převezena do baziliky sv. Petra, kde bude tři dny vystavena veřejnosti.

Následovat bude sobotní pohřební mše. Hlavním kazatelem bude děkan kardinálského sboru – momentálně jím je 91letý Giovanni Battista Re. Po dobu devíti dnů bude sloužena zvláštní série mší – tzv. Novendialis, inspirovaná starověkými římskými smutečními rituály.

Na rozdíl od dřívějších dob, kdy bylo tělo vystaveno na vyvýšené katafalku, bude nyní rakev prostá a položená nízko, čímž má být zdůrazněna papežova skromnost a jeho služba jako pastýře, nikoliv monarcha. Veřejnost bude mít možnost se s papežem rozloučit bez okázalých ceremonií.

Při pohřbu papeže Benedikta XVI. v roce 2022 byla ještě použita tradiční trojitá rakev – z cypřiše, olova a jilmu. Papež František si však přál pouze jednu rakev, z dubového dřeva. Do ní bude vložen dokument o jeho pontifikátu a měšec s mincemi symbolizujícími roky jeho vlády.

Samotný pohřeb papeže Františka se uskuteční v sobotu v 10 hodin místního času. Zatímco většina papežů byla od počátku 20. století pohřbena v kryptách pod svatopetrskou bazilikou, František si zvolil baziliku Santa Maria Maggiore, kam bude jeho tělo po skončení obřadů ve Vatikánu přepraveno napříč Římem. Tato volba reflektuje jeho osobní vztah k Panně Marii a hlubokou duchovní vazbu k tomuto chrámu.

Při soukromém rituálu, za účasti blízkých duchovních a osobností, bude rakev uložena do hrobky uvnitř baziliky. Teprve poté bude místo zpřístupněno veřejnosti pro modlitby a uctění památky. Tímto způsobem se završuje Františkovo celoživotní putování – od slumů Buenos Aires přes celý svět až do kostela, kde tolikrát rozjímal po návratu ze svých pastoračních cest.