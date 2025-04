Musk má pravdu. Ukrajina je na Starlinku závislá, náhrada neexistuje, shodují se experti

Evropská unie se sice snaží hledat možnosti, jak Kyjev zbavit této technologické závislosti, avšak žádné okamžité řešení zatím není na obzoru. Naděje byla vkládána do francouzsko-britského satelitního operátora Eutelsat, jehož šéfka Eva Berneke přiznává, že jejich společnost by v současnosti nedokázala plně nahradit Muskův systém.

„Pokud bychom měli převzít celou konektivitu pro Ukrajinu a její občany, nebyli bychom toho schopni. Buďme upřímní,“ uvedla Berneke pro server Politico. Přesto věří, že by Eutelsat mohl poskytnout alespoň částečnou konektivitu pro klíčové vládní instituce.

Důvodem Muskova monopolu je především to, že SpaceX, firma provozující Starlink, má k dispozici více než 7 000 satelitů v nízké oběžné dráze, zatímco Eutelsat jich má pouze zhruba 600. Díky tomu má Starlink obrovskou výhodu v kapacitě i flexibilitě a jeho služby jsou nezbytné zejména při řízení bezpilotních prostředků a dalších real-time operací.

V roce 2023 bylo na Ukrajině aktivních více než 42 000 Starlink terminálů. Eutelsat plánuje dodat alespoň několik tisíc zařízení, která by v případě výpadku mohla posloužit jako záloha v kritických lokalitách.

Zatímco Eutelsat se snaží získat finanční prostředky z Bruselu na posílení svého připojení v oblasti, EU také pracuje na vývoji vlastního satelitního systému IRIS². Ten má nabídnout Evropě suverénní připojení, nezávislé na amerických technologických gigantech. Projekt se ale potýká se zpožděními a jeho spuštění se očekává až v první polovině 30. let.

Elon Musk mezitím zůstává klíčovou, i když kontroverzní postavou v ukrajinském konfliktu. V roce 2022 například odmítl aktivovat Starlink nad Krymem, čímž znemožnil ukrajinskou operaci proti ruským lodím, protože by to podle něj znamenalo přímé zapojení do války.

Jeho výrok z března letošního roku, že „celá fronta by se zhroutila, pokud bych ho vypnul“, jen podtrhuje míru jeho vlivu. Musk je navíc dnes blízkým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa, a jak upozorňuje Berneke, „spolupráce se Starlinkem je závislost, kterou lze rozhodnout v Bílém domě nebo v Mar-a-Lagu.“

Evropská komise v reakci na tuto situaci uvedla, že probíhají jednání s členskými státy i se zástupci průmyslu o tom, jak diverzifikovat komunikační možnosti Ukrajiny. Cílem je předejít situaci, kdy by byla strategická infrastruktura závislá na rozhodnutí jediného podnikatele.

Akcie Eutelsatu na tuto situaci reagovaly prudkým nárůstem, byť po čase došlo k částečné korekci. Investoři však i nadále vidí potenciál v tom, že by se firma mohla podílet na budování evropské alternativy ke Starlinku.

Navzdory těmto snahám ale odborníci varují, že vytvoření plnohodnotné konkurence Muskovi je během na dlouhou trať. „Je to kapka v moři,“ konstatuje vesmírný analytik Christopher Baugh. Starlink podle něj „technologicky prolomil bariéry“ a zaplnil vakuum, které jiné společnosti zatím nedokázaly pokrýt.

Ukrajina se tak i nadále musí spoléhat na služby Starlinku – s vědomím, že budoucnost této technologické opory může být v rukou jednoho muže a politického klimatu ve Washingtonu.