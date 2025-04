USA chtějí ovládnout klíčový plynovod na Ukrajině. Bílý dům čelí obviněním z koloniálního nátlaku

Plynovod vede z ruského města Sudža přes Ukrajinu až do Užhorodu na hranici se Slovenskem. Jde o klíčovou infrastrukturu z dob Sovětského svazu, která dříve přinášela značné příjmy z tranzitních poplatků. Letos 1. ledna však Ukrajina dodávky plynu zastavila poté, co vypršela pětiletá smlouva s ruským Gazpromem.

Podle zdrojů blízkých jednáním se Spojené státy snaží získat kontrolu nad tímto plynovodem prostřednictvím své státní agentury pro zahraniční investice (International Development Finance Corporation). Tento požadavek je součástí nejnovější verze amerického návrhu, který je údajně ještě ambicióznější než ten z února – ten požadoval suroviny v hodnotě 500 miliard dolarů.

Ekonom Volodymyr Landa z kyjevského think-tanku Centre for Economic Strategy označil postup USA za „koloniální typ vydírání“ a odhadl, že takový návrh má jen malou šanci na přijetí. „Američané chtějí získat vše, co mohou,“ dodal.

Ještě na podzim prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl dohodu, v rámci které by Ukrajina výměnou za zbraně nabídla Spojeným státům přístup k dosud nerozvinutým ložiskům nerostných surovin. Trump ale údajně odmítá jakékoliv bezpečnostní záruky či další vojenskou pomoc a požaduje suroviny i bez vzájemné investiční spolupráce.

Minulý týden Trump kritizoval Zelenského za to, že prý „couvá z dohody“, a pohrozil mu „velkými problémy“, pokud ji nepodepíše. Zelenskyj ve čtvrtek reagoval prohlášením, že je otevřený modernizaci země, ale jen za rovnoprávných podmínek: „Musí to být výhodné pro Ukrajinu i Spojené státy. To je spravedlivé.“

Mezitím americký zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg odmítl, že by navrhoval rozdělení země. Jeho slova o „berlínském scénáři“ prý byla špatně pochopena – podle něj šlo o návrh na poválečné zajištění bezpečnosti s přítomností spojeneckých vojsk v různých částech Ukrajiny. Podle plánu by Rusko zůstalo na okupovaných územích, zatímco například Britové a Francouzi by byli přítomni v Kyjevě.

Trumpův druhý vyslanec Steve Witkoff zároveň jednal s Vladimirem Putinem v Petrohradě. Podle dostupných informací navrhl přenechání čtyř ukrajinských oblastí Rusku – včetně území, která Ukrajina aktuálně kontroluje a kde žije asi milion lidí.

Přestože se na pátečním zasedání skupiny pro obranu Ukrajiny spojenci Kyjeva dohodli na rekordní vojenské pomoci ve výši 21 miliard eur, ruské útoky pokračují. V sobotu ráno Moskva opět útočila na civilní cíle – v Kyjevě byly zničeny tři sklady a zraněni byli dva lidé. Od 11. března, kdy USA navrhly příměří, podnikla ruská armáda podle Ukrajiny 70 raketových a přes 2 200 dronových útoků.

Prezident Zelenskyj také vzdal hold pilotovi Pavlu Ivanovovi, který zahynul při misi s letounem F-16. Ukrajinské letectvo podle něj „hrdinně“ brání zemi a podporuje pozemní operace.