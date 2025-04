Mohlo to být historické setkání, řekl Zelenskyj po jednání s Trumpem ve Vatikánu

Zelenskyj označil setkání s Trumpem za dobré a poděkoval mu. "Diskutovali jsme o mnohém jeden na jednoho. Doufám ve výsledky ke všemu, co jsme řešili. V záchranu životů našich lidí. V úplné a bezpodmínečné příměří. V důvěryhodný a dlouhotrvající mír, který zabrání vypuknutí další války," napsal ukrajinský prezident na sociální síti X.

Tam zveřejnil i společnou fotografii z útrob vatikánské baziliky. "Velmi symbolické setkání, které má potenciál stát se historickým, pokud dosáhneme společných výsledků," dodal Zelenskyj.

Trump zatím dnešní jednání nekomentoval. Rozhovor trval jen několik málo minut, protože oba politici se následně museli odebrat na prostranství před bazilikou svatého Petra. Bílý dům sdělil, že se jednalo o velmi produktivní diskuzi. BBC později uvedla, že americký a ukrajinský prezident se mají během sobotního dne setkat ještě jednou.

Podle Trumpa jsou Rusko a Ukrajina velmi blízko dohodě. Uvedl to na sociální síti Truth Social. "Obě strany by se nyní měly setkat a dokončit to. Na většině zásadních bodů je shoda. Zastavte krveprolití, teď. Budeme tam, kde to bude potřeba, abychom pomohli s ukončením této kruté a nesmyslné války," napsal po přistání v Římě, kam přiletěl na pohřeb papeže.

Zelenskyj v pátek prostřednictvím videa vyzval spojence k tomu, aby vyvinuli opravdový tlak na Rusko ohledně přijetí bezpodmínečného příměří. Dříve řekl BBC, že územní otázky mezi Kyjevem a Moskvou mohou být diskutovány, pokud Kreml bude souhlasit s bezpodmínečným příměřím.

Americký mírový návrh podle zjištění médií předpokládá, že Kyjev se vzdá značné části území anektované Ruskem. Sám Trump naznačil, že nemá problém s tím, aby v rukou Rusů zůstal nezákonně anektovaný poloostrov Krym. Zelenskyj s tím nesouhlasí.

Američané nabízejí právní uznání ruské anexe Krymu a ruské kontroly na dalšími okupovanými ukrajinskými oblastmi, včetně celé Luhanské oblasti, píše BBC s odkazem na zjištění agentury Reuters. Ukrajině podle návrhu nebude umožněno členství v Severoatlantické alianci.