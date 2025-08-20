V kuřecích stehnech byly nebezpečné bakterie. Celá šarže mizí z prodeje

20. srpna 2025 17:59

Státní veterinární správa odhalila vadnou šarži uzených kuřecích stehen.
Státní veterinární správa odhalila vadnou šarži uzených kuřecích stehen. Foto: Státní veterinární správa

Kupovali jste v posledních dnech uzená kuřecí stehna? Pokud ano, pak byste měli zkontrolovat, zdali nejde o vadnou šarži od firmy Vodňanská drůbež. Ve výrobku byly zjištěny bakterie Listeria monocytogenes, které mohou způsobit onemocnění. 

O případu informovala Státní veterinární správa (SVS) s tím, že do prodeje bylo distribuováno 135 kilogramů vakuově balených uzených kuřecích stehen od Vodňanské drůbeže. Lidé, kteří je zakoupili, by je neměli konzumovat a mohou je vrátit v místě nákupu.

Problém odhalili jihočeští inspektoři, kteří zaslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, jehož pracovníci ve stehnech odhalili přítomnost listerií. Maso podle správy směřovala zhruba ke dvěma desítkám odběratelů, například do několika prodejen Jednota, COOP a internetového obchodu Rohlík. 

"Z distribuce stažené výrobky budou neškodně zlikvidovány na náklady výrobce. Ten bude muset provést mimořádnou sanitaci provozu a následně předložit negativní výsledky vyšetření stěrů a vzorků. Až poté bude moci pokračovat ve výrobě," dodali zástupci úřadu. 

Bakterie Listeria monocytogenes se mohou do lidského těla dostat prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin a mohou způsobovat onemocnění listeriózou. Nebezpečí hrozí především osobám s oslabenou imunitou, starším lidem, dětem a těhotným ženám. 

Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice

