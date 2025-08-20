Jízdou vozidla, které nemá na dálnici co dělat, se od úterý zabývají středočeští policisté. Na sociálních sítích se totiž objevily záběry formule, která jela po dálnici D4.
Nelegální jízdou formule po dálnici se zabývají policisté z Mníšku pod Brdy, kteří se zabývají videozáznamem, jenž se objevil v médiích a na sociálních sítích. V případu mají určitá vodítka.
"Policisté budou nyní prověřovat řidiče doprovodných vozidel formule, u nichž jsou čitelné registrační značky. Dále budou vytěžovat průjezdové kamery. Současně s tím bychom chtěli požádat řidiče vozidel, kteří viděli jízdu formule a mají záznam z palubní kamery, aby jej poskytli policistům," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
V rámci prověřování případu bude zadokumentováno přestupkové jednání řidiče formule, jehož totožnost je v tuto chvíli neznámá. Dopustil se nicméně toho, že jel po dálnici vozidlem, které nebylo schváleno k jízdě na pozemních komunikacích. Policisty bude zajímat i pojištění odpovědnosti za možnou způsobenou škodu, absence dálniční známky a rychlá jízda.
Související
První slova Novotného o nehodě. Hodnotím ji jako fantastickou, řekl
První český PPP projekt je hotový. Dálnici D4 prodloužil o desítky kilometrů
dálnice D4 , Policie ČR , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Formule se opět proháněla po české dálnici. Policie žádá řidiče o pomoc
před 58 minutami
Evropa vymýšlí bezpečnostní garance, ale neví kudy kam. Polsko mluví o patové situaci
před 1 hodinou
V kuřecích stehnech byly nebezpečné bakterie. Celá šarže mizí z prodeje
před 2 hodinami
Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo
před 3 hodinami
Politický marketing i ukázka síly. Fotka Trumpa s evropskými lídry může v Rusku vyvolat strach
před 3 hodinami
Příměří v Gaze nejspíš nebude. Izrael naznačil, že by přijal jediný návrh
před 4 hodinami
Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem
před 5 hodinami
Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu
před 6 hodinami
Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat
před 6 hodinami
Celý proces je postavený na hlavu. Trumpovo nekonvenční jednání o konci války může mít vysokou cenu
před 7 hodinami
Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii
před 8 hodinami
Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego
před 8 hodinami
Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz
před 9 hodinami
Ještě není vyhráno. Rusku se do jednání se Zelenským nechce, pro Putina by znamenaly prohru
před 10 hodinami
Případ vraždy na Kolínsku začal autonehodou, uvedla policie. Podezřelým je cizinec
před 10 hodinami
Kde bude summit Zelenskyj-Putin? Nabídka je široká, dvě varianty jsou nejpravděpodobnější
před 11 hodinami
Trump připouští, že Putin možná nechce dohodu. Rusové už se ošívají
před 12 hodinami
Počasí: Dnes si naposledy v tomto týdnu užijeme tropické teploty
včera
Spojené státy své vojáky na Ukrajinu rozhodně nepošlou, vyloučil Trump
včera
Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem
Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.
Zdroj: Libor Novák