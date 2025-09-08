Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče

Středočeští policisté o víkendu konečně ztotožnili řidiče, který opakovaně jezdí po dálnici ve formuli. Do pátrání se v neděli zapojil i policejní vrtulník. Jednapadesátiletému řidiči hrozí zákaz řízení.
Policie přijala v neděli ráno oznámení o formuli na čerpací stanici u Dobříše. O dvě minuty později už další řidič hlásil, že závodní stroj jede po dálnici D4 na Příbram.
"Operační důstojník ihned povolal několik policejních hlídek a také vrtulník do pátrací akce po řidiči formule. Do téměř 15 minut od oznámení se podařilo policistům z příbramského obvodního oddělení jezdce zastavit v obci Buk, kde ho ztotožnili jako jednapadesátiletého muže," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Řidič se podrobil testu na alkohol i drogy, oba výsledky byly negativní. Následně byl převezen na obvodní oddělení k podání vysvětlení, ale odmítl se k čemukoliv vyjádřit. Případ bude pokračovat správním řízení, v němž může padnout zákaz řízení a pokuta v řadu tisícovek korun.
Mluvčí připomněla, že jízda formule po dálnici se řešila už v minulosti, ale dosud kvůli helmě na hlavě nebylo možné prokázat, kdo vůz řídil.
"Závodní auta tohoto typu nejsou schválená k provozu na pozemních komunikacích, protože nesplňují zákonné technické požadavky. Formule má ostré hrany, nemá světla, blinkry, registrační značky ani další prvky důležité pro bezpečný provoz na komunikacích. Jízda formule či jiného takového závodního speciálu je nebezpečná nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu," dodala Richterová.
Související
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
krimi , Policie ČR , doprava , dálnice D4 , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
před 59 minutami
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
před 1 hodinou
Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče
před 2 hodinami
Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala
před 3 hodinami
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Aktualizováno před 3 hodinami
Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30
před 4 hodinami
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
před 5 hodinami
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
před 6 hodinami
Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení
před 7 hodinami
Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok
před 8 hodinami
Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku
před 9 hodinami
Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník
před 9 hodinami
Střelba do vlastních řad: Meloniová tvrdě kritizuje EU, požaduje výrazné změny
před 10 hodinami
Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii
před 11 hodinami
Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti
před 12 hodinami
"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu
před 14 hodinami
Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku
včera
Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce
včera
Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů
včera
Počet mrtvých v Pásmu Gazy překonává všechny moderní konflikty. Podle Izraele o nich OSN lže
Po překvapivém útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při kterém zemřelo zhruba 1 200 lidí, Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze. Od té doby bylo podle OSN a ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito více než 62 000 Palestinců a dalších 1 000 na Západním břehu.
Zdroj: Libor Novák