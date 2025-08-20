Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu

Návrat kauzy Čapí hnízdo k Městskému soudu v Praze je zase o krok blíž. Vrchní soud dokončil práci na svém rozhodnutí a vrátil spis podřízenému soudu. Nedá se však očekávat, že by rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou padl před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny.
Podle informací webu Seznam Zprávy dopsal Vrchní soud své rozhodnutí, jímž zavazuje soudce pražského městského soudu Jana Šotta svými pokyny. Potvrdila to mluvčí soudu, který stihl rozhodnutí dokončit před uplynutím lhůty. Spis už od úterý leží u městského soudu, jenž se bude kauzou znovu zabývat. Babiše s Nagyovou dosud dvakrát osvobodil.
Potřetí to není pravděpodobné, protože Šott by se měl řídit pokyny nadřízeného soudu, jehož senát je přesvědčen o vině obou politiků. Vrchní soud dospěl k závěru, že dvojice se dopustila dvou trestných činů, konkrétně dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.
Je však nepravděpodobné, že nový rozsudek padne před říjnovými sněmovními volbami. Po nich by poslanci museli opět řešit vydání Babiše k trestnímu stíhání. Není přitom vyloučeno, že expremiér opět usedne do čela vládního kabinetu.
Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by totiž volby vyhrálo Babišovo hnutí ANO, jehož podpora aktuálně činí 32,5 procenta. Samotné hlasování občanů se uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. října.
Prezident Petr Pavel v červnovém rozhovoru pro diskuzní pořad Partie televizní stanice CNN Prima News řekl, že hodlá vyčkat na opětovné rozhodnutí městského soudu. Až pak je hlava státu připravena se vyjádřit k otázce, zda by Babiše pověřila sestavením vlády, pokud hnutí ANO zvítězí v podzimních sněmovních volbách.
"Velice nerad bych spekuloval. Spekulování je možná dobré pro analytiky – případně pro novináře – ale ne pro politiky a zvlášť ne pro prezidenta v době vrcholící kampaně. Rozhodně bych nerad vstupoval jakýmkoliv spekulativním prohlášením do volebního boje," prohlásil prezident.
Andrej Babiš , Jana Nagyová , Čapí hnízdo , Vrchní soud v Praze , soudy
Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.
Zdroj: Jakub Jurek