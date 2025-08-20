Tragická nehoda na Bruntálsku. Řidiči zůstali zaklíněni, jeden z nich nepřežil

Policie od úterního rána vyšetřuje tragickou dopravní nehodu na Bruntálsku. Hasiči museli na místě vyprošťovat řidiče z obou havarovaných vozidel, jeden z nich srážku nepřežil. Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem probíhajícího šetření.
O nehodě informovali krajští hasiči. Stala se po čtvrté hodině ranní na silnici I/57 za Úvalnem ve směru na Červený Dvůr. Srazily se dodávka a nákladní automobil.
"Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v obou havarovaných vozidlech zůstali zaklíněni jejich řidiči. Hasiči provedli protipožární opatření, stabilizaci vozidel a za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení obě osoby vyprostili," uvedli hasiči.
Zatímco řidič nákladního vozu skončil v péči záchranářů, šofér z dodávky podlehl svým zraněním. Silnice byla po dobu zásahu záchranných složek obousměrně uzavřena. Příčina nehody a veškeré okolnosti jsou předmětem policejního vyšetřování.
"V důsledku nehody došlo k úniku pohonných hmot do půdy. Z důvodů zamezení dalšího úniku hasiči přečerpali naftu z nádrže. Na místo byli přivoláni rovněž pracovníci odboru životního prostředí," dodali hasiči.
Dopravní nehody , Policie ČR , Moravskoslezský kraj
