Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo

20. srpna 2025 17:12

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve středu v kavárně Louvre na pražské Národní třídě odstartovala další fázi předvolební kampaně Teď jde o Česko. Lídři SPOLU představili plán celostátní roadshow s premiérem Petrem Fialou, která v následujících týdnech zavede kandidáty do všech českých krajů. Byly také představeny základní programové priority.

Fiala dnes uvedl, že v dalších týdnech navštíví s kolegy všechny kraje a bude přesvědčovat voliče k volební účasti. "Protože voliči ANO, SPD a Stačilo k volbám určitě přijdou, a to, co by nás pak čekalo, může přinést České republice naprostou změnu jejího směřování. Přestaneme patřit na prosperující a bezpečný Západ a budeme se posouvat někam na Východ," zmínil. 

Podle premiéra je společným cílem koalice Spolu a jejích voličů svoboda a prosperita pro budoucí generaci. Třemi základními pilíři společného programu trojice stran jsou bezpečná a silná země, odpovědná ekonomika a spravedlivý stát. 

"Vedle zajištění bezpečnosti a stávající zahraniční orientace naší země chceme moderní konkurenceschopnou ekonomiku, která umožní rychlý růst mezd a dostupnější bydlení. Budeme rozumně hospodařit a chytře investovat. Více peněz půjde do inovací, výzkumu a školství. Digitalizací snížíme byrokracii hlavně pro malé a střední firmy. Přivedeme další strategické investice s vysokou přidanou hodnotou. Budeme dál ve velkém stavět dálnice, železnice i energetickou infrastrukturu. A maximálně využijeme toho, že naše ekonomika je 9. nejzdravější v Evropě, aby lidé měli lepší mzdy a aby se jim tady žilo ještě lépe," řekl Fiala.

Premiér a lídr koalice v pátek odstartuje na Vysočině roadshow, v jejímž rámci zavítá každý týden do několika regionů. S lidmi se bude potkávat na náměstích a v ulicích či na debatách v kulturních a divadelních sálech. V prvních dnech se představí například v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Vrchlabí, Trutnově, Říčanech, Čelákovicích či Brandýse nad Labem.

Volební lídr TOP 09 Vlastimil Válek podotkl, že voliči si musí uvědomit, že Česko nikdy nebylo v tak složité bezpečnostní a geopolitické situaci. "Je naší povinností dívat se dopředu a vidět, jaké příležitosti, ale i jaké nástrahy jsou před námi," konstatoval ministr zdravotnictví a poukázal na politickou konkurenci.

"O nástrahách naopak mluví naši oponenti sami. Staví svou politiku na strachu a šíření nenávisti vůči menšinám. Přinášejí staré komunistické pořádky a otevřeně podporují Vladimíra Putina. Jsou mezi nimi estébáci a soudně uznaní lháři. Nabízejí velice nebezpečný experiment v nejisté době. Nenechme je zničit to dobré, co se nám společně podařilo vybudovat," dodal. 

Podle šéfa lidovců Marka Výborného nabízí koalice Spolu stabilitu, kompetenci a odpovědnou politiku. "Politika se totiž nedělá od stolu v Praze – politika se dělá mezi lidmi, nasloucháním a službou. Věřím, že právě osobní setkání a otevřený dialog jsou cestou k důvěře," okomentoval blížící se finále kampaně.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News se podpora koalice Spolu drží desetinu nad 20 procenty. Vedoucí hnutí ANO má 32,5 procenta. Spolu bude ve volbách, které proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října, kandidovat s číslem 11. 

Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Spolu odolává možným dopadům bitcoinové kauzy, ukazuje průzkum

Bitcoinová kauza zatím preferencemi koalice Spolu nijak výrazně neotřásla. Seskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ztratila oproti předchozímu šetření jen dvě desetiny procenta, vyplývá z nového průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. Na prvním místě je nadále hnutí ANO, do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest uskupení. 

