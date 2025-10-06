ROZHOVOR | Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

6. října 2025 7:10

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)
Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

Myslíte si, že ANO dokáže vybudovat skutečně jednobarevnou vládu? Nebudou Motoristé a SPD oponovat? Přece jen je to jejich první reálná šance, jak být u moci.

Jednobarevná vláda ANO zřejmě zůstane jen v říši snů. Motoristé si totiž hlasitě říkají o přímou vládní účast, respektive požadují své ministry. SPD takto kategoricky nevystupuje a zdá se, že bude ochotna diskutovat o různých podobách vládní účasti.

SPD ale velmi stojí o post předsedy Sněmovny, což se zdá, že v rámci jednání získá. Finální podoba vlády bude ještě nějaký čas předmětem spekulací, jisté je ale to, že klíče k tomu, aby další vláda Andreje Babiše získala důvěru, drží ve svých rukou SPD a Motoristé, tedy hned dvě strany.

Není tak trochu riskantní, že SPD bude tím jazýčkem na vahách, který de facto může rozhodovat o existenci Babišovy vlády?

Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Není rovněž nereálné, že by se tito poslanci během funkčního období Sněmovny od klubu SPD odtrhli.

Toto ale může platit i pro Motoristy. Vzpomeňme si na osud Věci veřejných a rozpad Úsvitu. Poslanci SPD i Motoristů mohou být zdrojem nestability, a to aniž by se stali přeběhlíky či nezařazenými poslanci, problémy mohou nastat i při ad hoc hlasováních.

Jsou Motoristé připraveni na „velkou“ politiku? Tedy i na případ, že by byli ve vládě? Jaké resorty by jim ANO mohlo svěřit? Existují dohady třeba o dopravě, životního prostředí nebo dokonce zahraničí.

Motoristé nejsou politikou nepolíbeni. Boris Šťastný byl poslancem a předsedou sněmovního výboru, Petr Macinka zase dlouhodobě spolupracuje s Václavem Klausem a je jeho politickým žákem. A právě Václav Klaus a lidé okolo Institutu Václava Klause mohou být zdrojem zkušeností a strategických úvah pro Motoristy.

Protože jsou Motoristům blízké zájmy fosilního průmyslu, což dokládá jejich program, je logické, že budou cílil například na ministerstvo životního prostředí, které budou chtít „ukončit“ či „ohlídat“. O slučování Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí se ostatně mluví celé dekády.

Spekuluje se i o dalších restrukturalizacích ministerstev, například o spojení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu, ale o takové superministerstvo projevuje zájem primárně hnutí ANO.

Pak jde samozřejmě i o obsazení sněmovních výborů, kde Motoristy může velmi zajímat například sněmovní Výbor pro zdravotnictví, a to s ohledem na Borise Šťastného, který tomuto výboru již v minulosti předsedal a ve zdravotnictví úspěšně podniká.

Myslíte, že Spolu tyto volby přežije? Nebo se parlament rozdrobí ještě o ODS, TOP a KDU? Budou tyto strany pak schopny spolupracovat tak jako dosud?

Strany tvořící Spolu měly své samostatné kluby již v končící Sněmovně. V té nově vzniklé se očekává obdobný model, a to i s ohledem na jejich přiznanou koalici. Možnost mít samostatné kluby je jedna z mála výhod přiznaných koalicí.

Spolupráce mezi těmito opozičními subjekty bude jistě probíhat i nadále, a to nehledě na budoucnost volebního projektu Spolu či proměnu lídrů stran během následujících měsíců. Pojítkem těchto stran totiž pro další roky bude společné opoziční působení a společní nepřátelé. Lze ale očekávat, že se jednotlivé značky budou chtít více odlišovat a lépe profilovat.

Jak hodnotíte neúspěch koalice Stačilo? Je to podle vás překvapivé? 

Poslední sociologická šetření před volbami naznačovala, že Motoristé rostou a Stačilo naopak míří k hranici 5 %, která je zásadní pro zvolení. Tento odhad spolu s odhadem vyšší volební účasti se řadí k tomu, co průzkumy odhadly dobře.

Výzkumníci ale nečekali téměř 35 % pro ANO, podobně jako slabý výsledek SPD. ANO zkrátka dokázalo ve finále kampaně efektivně vyluxovat hlasy Stačilo i SPD. SPD ovšem disponovalo větší voličskou základnou, takže to pro toto uskupení nebylo nakonec tak fatální.

Lze spekulovat, jak by SPD dopadlo, pokud by nekandidovalo v širší nepřiznané koalici. ANO v každém případě znovu dokázalo vysát další část politického spektra. V roce 2021 šlo o bývalé voliče sociálních demokratů a komunistů, nyní to byl elektorát takzvané vlastenecké scény – Stačilo a SPD.

Zdroj: Libor Novák

