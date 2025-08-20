Evropa vymýšlí bezpečnostní garance, ale neví kudy kam. Polsko mluví o patové situaci

Jakub Jurek

Jakub Jurek

20. srpna 2025 18:38

Keir Starmer a Volodymyr Zelenskyj
Keir Starmer a Volodymyr Zelenskyj Foto: president.gov.ua

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval, že je ochoten přistoupit na mírovou dohodu s Ruskem pouze tehdy, pokud bude Ukrajina chráněna železnými bezpečnostními zárukami. Přestože Donald Trump při pondělním jednání se Zelenským a evropskými lídry naznačil, že Ukrajina by mohla získat ochranu NATO podobnou článku 5, konkrétní parametry zatím chybí.

V úterý se otázkou zabývala tzv. koalice ochotných, přičemž americký ministr zahraničí Marco Rubio vede komisi s ukrajinskými a evropskými představiteli k vypracování návrhu garancí. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že plánovací týmy se „v nejbližších dnech“ sejdou, aby připravily rámec pro nasazení „zajišťujících sil“ v případě příměří. Zároveň však připustil, že jde o problém, který spojenci nedokázali vyřešit ani po třech letech války.

Hlavní překážkou zůstává otázka vojenské účasti jednotlivých zemí. Bílý dům jasně vyloučil vyslání amerických pozemních jednotek. Trump naopak argumentoval, že břemeno musí nést Evropa – konkrétně Francie, Německo a Velká Británie. Francouzský prezident Emmanuel Macron naznačil připravenost nasadit „zajišťující síly“ ve vzduchu, na moři i na zemi, ovšem podmínky takové mise zůstávají nejasné.

Německo upozorňuje na limity armády i nutnost parlamentního souhlasu. Sociálnědemokratický poslanec Andreas Schwarz zdůraznil, že „i malé nasazení by bylo výzvou“. Polsko vyslání vlastních vojáků odmítá, ale je ochotné podílet se na logistice. Turecko by teoreticky mohlo hrát důležitou roli, ale jeho zapojení komplikuje napětí s Řeckem a Kyprem. Italská premiérka Giorgia Meloniová varovala, že účast západních vojáků by mohla vést k přímé konfrontaci NATO s Ruskem.

Za ambicemi Emmanuela Macrona a Keira Starmera, kteří se snaží dokázat, že Evropa dokáže v krizi převzít silnou roli, se skrývají jejich vlastní domácí slabiny. „Vzhledem k politické slabosti Macrona a Starmera není snadné si představit, jak by tento plán mohl fungovat,“ uvedl pro server Politico nejmenovaný unijní diplomat. Do toho přichází i varování z Moskvy. Ruské ministerstvo zahraničí označilo případné vyslání jednotek NATO na Ukrajinu za „riziko nekontrolovatelné eskalace“ s „nepředvídatelnými důsledky“, jak zdůraznila mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová.

Kyjev navíc dobře ví, jak křehké bývají podobné mezinárodní sliby. Už Budapešťské memorandum z roku 1994, v němž Rusko, USA a Velká Británie garantovaly ukrajinskou územní celistvost výměnou za vzdání se jaderných zbraní, skončilo porušením závazků. 

Není divu, že dnešní debata působí v Kyjevě jako bolestně známá situace. „Někdy je těžké pochopit, o čem se bavíme,“ poznamenal nejmenovaný diplomat z východní Evropy. Vysoký polský činitel byl ještě přímočařejší: „Nic se nestane, protože boje neustávají. Američané se nechtějí příliš přiblížit Rusku a Evropané Ukrajinu nadále podporují. Jsme v patové situaci.“

před 4 hodinami

Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem

Dohoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, podle níž by Ukrajina měla přenechat Rusku Doněckou a Luhanskou oblast výměnou za zmrazení bojů na jiných částech fronty, narazila v Kyjevě na tvrdý odpor. Prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož mandát i podpora veřejnosti stojí na neústupnosti vůči ruské agresi, dává jasně najevo, že Donbas je pro Ukrajinu neoddělitelný.
Vladimir Putin Komentář

Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat

Západní lídři doufají v diplomatický průlom ve válce na Ukrajině. Možné setkání mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem by mohlo naznačit obrat, ovšem stále není jasné, zda Kreml o dialog skutečně stojí. Válečné operace pokračují a strategické cíle Ruska zůstávají maximalistické. Pokud má mít mír reálný základ, Západ musí jednoznačně ukázat svou fyzickou sílu.

válka na Ukrajině evropa Keir Starmer (labouristi) Emmanuel Macron Ukrajina Giorgia Meloniová

před 4 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve středu v kavárně Louvre na pražské Národní třídě odstartovala další fázi předvolební kampaně Teď jde o Česko. Lídři SPOLU představili plán celostátní roadshow s premiérem Petrem Fialou, která v následujících týdnech zavede kandidáty do všech českých krajů. Byly také představeny základní programové priority.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Politický marketing i ukázka síly. Fotka Trumpa s evropskými lídry může v Rusku vyvolat strach

Pondělní setkání v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského spolu s nejvyššími lídry Evropy, Evropské komise a NATO, přineslo nečekaný moment jednoty Západu. Po měsících napětí a rozporů se na jedné fotografii symbolicky spojily politická váha a vojenská síla, které, bude-li vůle, mohou představovat reálnou hráz proti další ruské expanzi. Z Trumpovy strany šlo zřejmě jak o politický marketing, tak deklaraci americké i západní síly.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem

Dohoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, podle níž by Ukrajina měla přenechat Rusku Doněckou a Luhanskou oblast výměnou za zmrazení bojů na jiných částech fronty, narazila v Kyjevě na tvrdý odpor. Prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož mandát i podpora veřejnosti stojí na neústupnosti vůči ruské agresi, dává jasně najevo, že Donbas je pro Ukrajinu neoddělitelný.

před 5 hodinami

Jana Nagyová a Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu

Návrat kauzy Čapí hnízdo k Městskému soudu v Praze je zase o krok blíž. Vrchní soud dokončil práci na svém rozhodnutí a vrátil spis podřízenému soudu. Nedá se však očekávat, že by rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou padl před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. 

před 5 hodinami

Vladimir Putin

Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat

Západní lídři doufají v diplomatický průlom ve válce na Ukrajině. Možné setkání mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem by mohlo naznačit obrat, ovšem stále není jasné, zda Kreml o dialog skutečně stojí. Válečné operace pokračují a strategické cíle Ruska zůstávají maximalistické. Pokud má mít mír reálný základ, Západ musí jednoznačně ukázat svou fyzickou sílu.

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Celý proces je postavený na hlavu. Trumpovo nekonvenční jednání o konci války může mít vysokou cenu

Šéf Bílého domu Donald Trump během jediného týdne hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu na Aljašce a vzápětí pozval do Bílého domu Volodymyra Zelenského i evropské lídry. Cílem bylo ukončení války na Ukrajině. Místo průlomu ale přišly rozpory, nejistota a kritika chaotického postupu. Bez příměří, jasného rámce a konkrétních záruk hrozí, že Trumpova iniciativa přinese spíše destabilizaci než mír, po němž oficiálně volá.

před 7 hodinami

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Evropští lídři v pondělí neřešili s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen Rusko. Řeč přišla i na Maďarsko. Podle dostupných informací se zástupci Ukrajiny a členských zemí EU obrátili na Trumpa s prosbou, aby zatlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána v otázce ukrajinského členství v Unii. 

před 8 hodinami

Keir Starmer a Donald Trump

Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego

Evropští lídři se v pondělí neobvykle spojili a doprovodili prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu, aby znovu vymezili rámec mírových rozhovorů s Ruskem. Reagovali tím na krok Donalda Trumpa, který během předchozího jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce změnil dříve dohodnuté podmínky. Summit odhalil novou evropskou taktiku – méně konfrontace, více apelu na city a ego amerického prezidenta. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kde bude summit Zelenskyj-Putin? Nabídka je široká, dvě varianty jsou nejpravděpodobnější

K historicky průlomovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem by mohlo dojít již v příštích dvou týdnech. Informaci oznámil americký prezident Donald Trump po pondělním setkání se Zelenským a sedmi evropskými lídry v Bílém domě. Přesto však zůstávají klíčové otázky nezodpovězené – především kdy a kde se očekávaný summit uskuteční.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

včera

včera

Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

