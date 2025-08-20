Příměří v Gaze nejspíš nebude. Izrael naznačil, že by přijal jediný návrh

Lucie Podzimková

20. srpna 2025 15:41

Válka v Izraeli
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Izrael naznačil, že poslední návrh příměří, s nímž souhlasí palestinské hnutí Hamás, nepřijme. Aby souhlasil s klidem zbraní, požaduje propuštění všech 50 zbývajících rukojmích, ať už jsou naživu nebo po smrti. 

Izrael zatím návrh příměří přímo neodmítl, ale mluvčí vlády David Mencer řekl, že kabinet nemá zájem o částečné dohody. "Věci se teď změnily. Premiér (Netanjahu) nastínil plán pro budoucnost Gazy," uvedl Mencer pro BBC

Egyptský zdroj obeznámený s průběhem diplomatických jednání v úterý sdělil britské stanici, že mediátoři zatím neobdrželi formální odpověď izraelské strany na poslední návrh. 

Zástupce Netanjahuovy kanceláře nicméně deklaroval, že politika Izraele se nemění. "Izrael požaduje propuštění všech 50 rukojmích v souladu s požadavky nastavenými kabinetem pro ukončení války. Jsme v závěrečné fázi porážky Hamásu a nenecháme mu žádná rukojmí," dodal. 

Hamás by podle aktuálního návrhu propustil zhruba polovinu 50 izraelských rukojmích, z nichž zhruba dvě desítky mají být stále naživu. Rukojmí budou propuštěni ve dvou chvílích během šedesátidenního klidu zbraní. Mezitím se povedou diplomatická jednání o trvalém příměří. 

Zdroj z Hamásu v pondělí večer sdělil, že hnutí souhlasí s návrhem příměří bez jakýchkoliv dalších podmínek. Návrh je podle dostupných informací totožný s tím, který před dvěma měsíci představil americký vyslanec Steve Witkoff. Hamás ho tehdy odmítl. Witkoff navrhoval šedesátidenní klid zbraní, propuštění deseti živých rukojmích a odevzdání 18 těl. Izrael měl na oplátku propustit ze svých věznic palestinské vězně. Diplomat také očekával, že budou probíhat jednání o trvalém příměří.

Izraelská vláda má v tomto týdnu schválit vojenský plán na okupaci města Gaza. Netanjahu oznámil záměr postoupit do oblasti, kde se nachází většina z více než dvou milionů palestinských uprchlíků, po selhání předchozích jednání o příměří. 

včera

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Související

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 
Válka v Izraeli Komentář

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

Více souvisejících

Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) Izrael Hamás Pásmo Gazy palestina Benjamin Netanjahu

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve středu v kavárně Louvre na pražské Národní třídě odstartovala další fázi předvolební kampaně Teď jde o Česko. Lídři SPOLU představili plán celostátní roadshow s premiérem Petrem Fialou, která v následujících týdnech zavede kandidáty do všech českých krajů. Byly také představeny základní programové priority.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Politický marketing i ukázka síly. Fotka Trumpa s evropskými lídry může v Rusku vyvolat strach

Pondělní setkání v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského spolu s nejvyššími lídry Evropy, Evropské komise a NATO, přineslo nečekaný moment jednoty Západu. Po měsících napětí a rozporů se na jedné fotografii symbolicky spojily politická váha a vojenská síla, které, bude-li vůle, mohou představovat reálnou hráz proti další ruské expanzi. Z Trumpovy strany šlo zřejmě jak o politický marketing, tak deklaraci americké i západní síly.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem

Dohoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, podle níž by Ukrajina měla přenechat Rusku Doněckou a Luhanskou oblast výměnou za zmrazení bojů na jiných částech fronty, narazila v Kyjevě na tvrdý odpor. Prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož mandát i podpora veřejnosti stojí na neústupnosti vůči ruské agresi, dává jasně najevo, že Donbas je pro Ukrajinu neoddělitelný.

před 3 hodinami

Jana Nagyová a Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu

Návrat kauzy Čapí hnízdo k Městskému soudu v Praze je zase o krok blíž. Vrchní soud dokončil práci na svém rozhodnutí a vrátil spis podřízenému soudu. Nedá se však očekávat, že by rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou padl před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. 

před 3 hodinami

Vladimir Putin

Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat

Západní lídři doufají v diplomatický průlom ve válce na Ukrajině. Možné setkání mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem by mohlo naznačit obrat, ovšem stále není jasné, zda Kreml o dialog skutečně stojí. Válečné operace pokračují a strategické cíle Ruska zůstávají maximalistické. Pokud má mít mír reálný základ, Západ musí jednoznačně ukázat svou fyzickou sílu.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Celý proces je postavený na hlavu. Trumpovo nekonvenční jednání o konci války může mít vysokou cenu

Šéf Bílého domu Donald Trump během jediného týdne hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu na Aljašce a vzápětí pozval do Bílého domu Volodymyra Zelenského i evropské lídry. Cílem bylo ukončení války na Ukrajině. Místo průlomu ale přišly rozpory, nejistota a kritika chaotického postupu. Bez příměří, jasného rámce a konkrétních záruk hrozí, že Trumpova iniciativa přinese spíše destabilizaci než mír, po němž oficiálně volá.

před 5 hodinami

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Evropští lídři v pondělí neřešili s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen Rusko. Řeč přišla i na Maďarsko. Podle dostupných informací se zástupci Ukrajiny a členských zemí EU obrátili na Trumpa s prosbou, aby zatlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána v otázce ukrajinského členství v Unii. 

před 6 hodinami

Keir Starmer a Donald Trump

Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego

Evropští lídři se v pondělí neobvykle spojili a doprovodili prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu, aby znovu vymezili rámec mírových rozhovorů s Ruskem. Reagovali tím na krok Donalda Trumpa, který během předchozího jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce změnil dříve dohodnuté podmínky. Summit odhalil novou evropskou taktiku – méně konfrontace, více apelu na city a ego amerického prezidenta. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kde bude summit Zelenskyj-Putin? Nabídka je široká, dvě varianty jsou nejpravděpodobnější

K historicky průlomovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem by mohlo dojít již v příštích dvou týdnech. Informaci oznámil americký prezident Donald Trump po pondělním setkání se Zelenským a sedmi evropskými lídry v Bílém domě. Přesto však zůstávají klíčové otázky nezodpovězené – především kdy a kde se očekávaný summit uskuteční.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Co přinesla jednání v Bílém domě? Trump se ukázal v úplně novém světle

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno navštívil Bílý dům, kde se setkal s Donaldem Trumpem a dalšími evropskými politiky, aby jednali o ukončení války. Jednání se konala jen několik dní poté, co se Trump v odlehlé Aljašce sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Navzdory počátečnímu optimismu, se schůzka neposunula k žádným konkrétním závěrům ohledně bezpečnostních záruk nebo dosažení míru. Přesto se zdá, že se v některých oblastech přece jen něco změnilo.

včera

včera

EU připraví další sankce, kdyby Putin nechtěl válku ukončit, prozradil Fiala

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je kromě bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nutné pracovat i na dalších protiruských sankcích pro případ, že Moskva nebude chtít válku ukončit. Fiala to uvedl na sociální síti po pondělních jednáních v Bílém domě. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy