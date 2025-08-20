Příměří v Gaze nejspíš nebude. Izrael naznačil, že by přijal jediný návrh

Izrael naznačil, že poslední návrh příměří, s nímž souhlasí palestinské hnutí Hamás, nepřijme. Aby souhlasil s klidem zbraní, požaduje propuštění všech 50 zbývajících rukojmích, ať už jsou naživu nebo po smrti.
Izrael zatím návrh příměří přímo neodmítl, ale mluvčí vlády David Mencer řekl, že kabinet nemá zájem o částečné dohody. "Věci se teď změnily. Premiér (Netanjahu) nastínil plán pro budoucnost Gazy," uvedl Mencer pro BBC.
Egyptský zdroj obeznámený s průběhem diplomatických jednání v úterý sdělil britské stanici, že mediátoři zatím neobdrželi formální odpověď izraelské strany na poslední návrh.
Zástupce Netanjahuovy kanceláře nicméně deklaroval, že politika Izraele se nemění. "Izrael požaduje propuštění všech 50 rukojmích v souladu s požadavky nastavenými kabinetem pro ukončení války. Jsme v závěrečné fázi porážky Hamásu a nenecháme mu žádná rukojmí," dodal.
Hamás by podle aktuálního návrhu propustil zhruba polovinu 50 izraelských rukojmích, z nichž zhruba dvě desítky mají být stále naživu. Rukojmí budou propuštěni ve dvou chvílích během šedesátidenního klidu zbraní. Mezitím se povedou diplomatická jednání o trvalém příměří.
Zdroj z Hamásu v pondělí večer sdělil, že hnutí souhlasí s návrhem příměří bez jakýchkoliv dalších podmínek. Návrh je podle dostupných informací totožný s tím, který před dvěma měsíci představil americký vyslanec Steve Witkoff. Hamás ho tehdy odmítl. Witkoff navrhoval šedesátidenní klid zbraní, propuštění deseti živých rukojmích a odevzdání 18 těl. Izrael měl na oplátku propustit ze svých věznic palestinské vězně. Diplomat také očekával, že budou probíhat jednání o trvalém příměří.
Izraelská vláda má v tomto týdnu schválit vojenský plán na okupaci města Gaza. Netanjahu oznámil záměr postoupit do oblasti, kde se nachází většina z více než dvou milionů palestinských uprchlíků, po selhání předchozích jednání o příměří.
Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza)
