Virtuální sídlo, nebo kancelář? Správné rozhodnutí ušetří tisíce měsíčně

Podniká, ale neví si rady s umístěním firmy. Na branku si dávat označení firmy nechce, stejně tak si nepřeje uvádět adresu domova ve veřejných rejstřících. Tenhle scénář zná většina podnikatelů. Někteří si pronajmou nebo koupí kancelář. Jiní na to jdou ale chytřeji.
Ne každé podnikání potřebuje vlastní provozovnu. Moderní obory umožňují práci z domova a na dálku. Proč tedy platit drahý nájem? A na kolik vás vyjde vlastní kancelář v Praze a jiných velkých městech?
Kolik stojí pronájem kanceláře v Praze?
V hlavním městě Česka sídlí přes 460 000 ekonomických subjektů, což zahrnuje firmy, OSVČ a další podnikatele. O prostory k podnikání je proto logicky velká poptávka, která ceny nájmů kanceláří v Praze zvedá prudce nahoru. Cena za metr se odvíjí hlavně od lokality.
|
Lokalita
|
Čtvrti
|
Cena za m2
|
Praha 1
|
Staré město, Malá strana, Hradčany
|
Až 750 Kč
|
Praha 2
|
Nové město, Vinohrady, Nusle
|
390 Kč
|
Praha 4
|
Michle, Krč, Braník, Podolí
|
290 Kč
|
Praha 6
|
Bubeneč, Barrandov, Slivenec
|
370 Kč
|
Praha 5
|
Dejvice, Střešovice, Veleslavín
|
260 Kč
|
Praha 9
|
Vysočany, Prosek, Letňany
|
260 Kč
Podnikatelé v centru Prahy si připlatí – periferie jsou výrazně levnější. I proto virtuální sídlo OSVČ využívají stále častěji. Z necelého půl milionu podnikatelů v Praze jich ti na volné noze tvoří více než polovinu.
Ceny vlastních kanceláří v Praze
Ani když seženete pronájem kanceláře, ještě nemáte vyhráno. Majitel nemovitosti nemusí povolit zápis sídla podnikání do registru a vy musíte o dům dál. Někteří podnikatelé v tuto chvíli hledají vlastní kancelář, čeká je ale nemilé překvapení.
Ceny kanceláří v Praze startují na desítkách tisíc korun za metr čtvereční. Opět přitom platí, že čím lepší lokalita, tím dražší kancelář. Možná nezaplatíte tolik jako za vlastní byt, na Vinohradech, v Karlíně nebo na Novém městě ale počítejte s cenou přes 120 000 Kč za metr čtvereční.
Jak jsou na tom jiná města? Pokud podnikáte mimo metropoli, zaplatíte méně. I tak je ale investice do vlastní kanceláře (20–30 m2) výrazný zásah do firemního rozpočtu.
-
Brno – 120 000 Kč / m2
-
Ostrava – 55 000 Kč / m2
-
Plzeň – 63 000 Kč / m2
-
Olomouc – 70 000 Kč / m2
-
Hradec Králové – 48 000 Kč / m2
-
Pardubice – 30 000 Kč / m2
-
České Budějovice – 26 000 Kč / m2
Proč firmy potřebují vlastní adresu?
Povinnost adresy sídla firmám a živnostníkům ukládá česká legislativa. OSVČ musí dodržet zákon č. 455/1991 Sb., respektive pak jeho § 139. Ten říká, že má podnikatel povinnost označit provozovnu identifikačním číslem a dalšími údaji.
Firmám stejnou povinnost nařizuje § 136 a následující Občanského zákoníku. Obou subjektů se přitom týká § 25 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Podle něj musí doložit právní důvod užívání sídla – tedy nájemní, nebo kupní smlouvu, popřípadě souhlas majitele.
Podobu sídla zákon nestanovuje. Ve své ryzí podobě firma může fungovat v bytě, jestliže její provoz nenarušuje domovní pořádek. Doložení právního důvodu užívání sídla ale často bývá překážkou, kvůli které firmy využívají různé alternativy.
Jednou z nich je virtuální sídlo firmy. Za pár stovek měsíčně si pronajmete adresu a po podpisu smlouvy vám přijde souhlas majitele. Na tuto adresu následně chodí veškerá korespondence, kterou provozovatel virtuálního sídla přeposílá na vaši skutečnou adresu.
Firma na prestižní adrese
Komplikovaná administrativa není jediný důvod, proč firmy volí virtuální sídla. Řada obchodních partnerů dá na první dojem, ten ale adresa na vesnici v Horní Dolní neudělá. Sídlo v centru Prahy vypadá důvěryhodněji a firmy díky němu sbírají plusové body už od prvního kontaktu.
Virtuální adresy si firmy vybírají také kvůli ochraně soukromí. Nejde o skrývání se před úřady. Ty si vás najdou i přes virtuální adresu. Ne každý ale touží mít zapsanou domácí adresu ve veřejných rejstřících – bez nich to ale nejde.
Sháníte virtuální sídlo pro vaši firmu? Navštivte web Oficom.cz. Spolehlivý partner poskytuje virtuální sídla pro OSVČ i firmy od 99 Kč měsíčně. Vyberte si prestižní adresu v centru Prahy a podnikání vás vyjde levněji – bez nutnosti platit za vlastní kancelář.
