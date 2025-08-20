Návrat z dovolené se zdramatizoval. Letounu hořel motor, lidé strávili noc na letišti

Pořádné drama prožily téměř tři stoky lidí na palubě letounu Boeing 757-300 v sobotu večer, když krátce po startu z řeckého ostrova Korfu začal stroji hořet pravý motor. Záběry incidentu se objevily na sociálních sítích.
Plameny vyšlehly z motoru letounu německé nízkonákladové společnosti Condor, který měl z Korfu namířeno do Düsseldorfu. Na palubě bylo 273 pasažérů a osm členů posádky. Dramatický let skončil přistáním v italském městě Brindisi.
Na sociálních sítích se objevilo hned několik videí, které incident zachycují. Jedno zachycuje plameny u pravého motoru. Na jiných záběrech to vypadá, že letoun vletěl do hejna ptáků. V doprovodném textu je toto vysvětlení uvedeno jako příčina selhání motoru.
Podle informací webu NDTV vzletělo letadlo z letiště Ioannis Kapodistrias Airport na Korfu a po 43 minutách letu bezpečně přistálo na letišti Casale v Brindisi. Pilot během letu vypnul poškozený motor a pokusil se o návrat na řecký ostrov, ale nakonec s letounem zamířil do Itálie.
Aerolinky Condor se omluvily pasažérům, kteří museli strávit noc na letišti, protože v Brindisi nebyl dostatek hotelových kapacit. Do Düsseldorfu se lidé dostali v neděli.
