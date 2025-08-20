Návrat z dovolené se zdramatizoval. Letounu hořel motor, lidé strávili noc na letišti

Lucie Podzimková

20. srpna 2025 20:10

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Pořádné drama prožily téměř tři stoky lidí na palubě letounu Boeing 757-300 v sobotu večer, když krátce po startu z řeckého ostrova Korfu začal stroji hořet pravý motor. Záběry incidentu se objevily na sociálních sítích. 

Plameny vyšlehly z motoru letounu německé nízkonákladové společnosti Condor, který měl z Korfu namířeno do Düsseldorfu. Na palubě bylo 273 pasažérů a osm členů posádky. Dramatický let skončil přistáním v italském městě Brindisi. 

Na sociálních sítích se objevilo hned několik videí, které incident zachycují. Jedno zachycuje plameny u pravého motoru. Na jiných záběrech to vypadá, že letoun vletěl do hejna ptáků. V doprovodném textu je toto vysvětlení uvedeno jako příčina selhání motoru. 

Podle informací webu NDTV vzletělo letadlo z letiště Ioannis Kapodistrias Airport na Korfu a po 43 minutách letu bezpečně přistálo na letišti Casale v Brindisi. Pilot během letu vypnul poškozený motor a pokusil se o návrat na řecký ostrov, ale nakonec s letounem zamířil do Itálie. 

Aerolinky Condor se omluvily pasažérům, kteří museli strávit noc na letišti, protože v Brindisi nebyl dostatek hotelových kapacit. Do Düsseldorfu se lidé dostali v neděli. 

před 9 hodinami

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Související

British Airways, ilustrační fotografie

"V letadle je bomba, smrt Americe, smrt Trumpovi." Cestující zažili během letu chvíle hrůzy

Skotská policie zahájila vyšetřování po výtržnictví na palubě letadla společnosti easyJet, které letělo z Londýna (Luton) do Glasgowa. Incident se stal v neděli ráno, kdy letoun přistál na glasgowském letišti. Na palubě došlo k dramatické situaci, kdy muž začal křičet výrazy jako „Alláhu Akbar“ (což v arabštině znamená „Bůh je největší“) a „smrt Trumpovi“, a také vyhrožoval bombou.

Více souvisejících

letadla, letectví Řecko

