V Olomouckém kraji již policisté objasnili první vraždu v novém kalendářním roce. Stala se hned 1. ledna na Šumpersku. Obviněná žena se přiznala k útoku nožem na přítele, který zraněním podlehl.
Olomoucká krajská policie o případu informovala v pátek na webu s tím, že zahájila trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy pro podezření z vraždy.
"Obviněná žena je podezřelá, že 1. ledna 2026 v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění. Zraněný muž na místě zemřel," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Žena se k vraždě přiznala, motivem byly spory s partnerem. Kriminalisté se ještě v pátek chystali podat krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. Obviněné hrozí trest odnětí svobody v délce až 18 let.
31. prosince 2025 14:32
Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila
Související
Vražda na Štědrý den. Muž ve Vratimově připravil o život známého
Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest
Vražda , Policie ČR , Olomoucký kraj
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
před 1 hodinou
Policisté objasnili první letošní vraždu v Olomouckém kraji
před 2 hodinami
Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné
včera
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
včera
Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy
včera
Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí
včera
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
včera
Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
včera
ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici
včera
Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev
včera
Kreml plánuje provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou, varuje Kyjev
včera
Venezuelské bezpečnostní složky zadržely pět amerických občanů. Drží je jako rukojmí
včera
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
včera
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
včera
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
včera
Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři
včera
Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh
1. ledna 2026 22:10
Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas
1. ledna 2026 20:59
Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno
1. ledna 2026 20:05
Pohonné hmoty už zlevňovaly jen nepatrně. Expert řekl, co přinese tento rok
Zlevňování pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku na konci uplynulého roku zpomalilo. Ceny paliv nicméně i v posledních dnech nepatrně klesaly. Benzin je momentálně nejlevnější za několik let.
Zdroj: Jan Hrabě