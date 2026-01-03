Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem

Americký prezident Donald Trump dal armádě pokyn k útokům na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze jsou hlášeny například z Caracasu, hlavního města jihoamerického státu. Trump v poslední době tlačí na odstoupení venezuelského protějška Nicolase Madura, jehož Bílý dům viní z napomáhání s pašováním drog do USA.
Jak upozornila britská stanice BBC, téměř souběžně přišlo několik zpráv o explozích na řadě míst ve venezuelském hlavním městě. Dotčena měla být především vojenský zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna.
Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie. Zároveň se objevily zatím nepotvrzené informace o letadlech nad Caracasem.
Podle americké televizní stanice CBS nařídil útoky na venezuelská vojenská zařízení americký prezident Donald Trump. Představitelé prezidentské administrativy již předtím sdělili zmíněné televizní stanici, že vědí o explozích a letadlech nad venezuelskou metropolí.
"Venezuela odmítá, zavrhuje a odsuzuje před mezinárodní komunitou tuto extrémně vážnou vojenskou agresi spáchanou současnou vládou Spojených států amerických proti území Venezuely," reagovala venezuelská vláda v oficiálním prohlášení.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou.
