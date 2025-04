Nadějná zpráva pro české fanoušky. Boston povolil Pastrňákovi reprezentovat na MS

Zprávu oznámenou bostonským generálním manažerem Donem Sweeneyem potvrdil generální manažer národního týmu Jiří Šlégr. "Klub Davida Pastrňáka uvolnil a popřál mu hodně štěstí na mistrovství světa. Teď je to o tom, abychom se domluvili, zda přijede," uvedl konkrétně.

Samotný autor vítězného gólu z loňského finále MS se ale ke své účasti na šampionátu ještě nevyjádřil. "Nejdříve volám generálním manažerům klubů, od kterých potřebuji potvrzení, že hráči jsou uvolnění. Takže hráče řeším až poté. Informace, které se šíří, že David určitě přijede, nejsou zcela přesné," pokračoval Šlégr.

Šance na to, že se Pastrňák ukáže už od začátku MS v českém dresu, se zvýšila poté, co se Boston nedostal do play-off NHL. Klubu nepomohl ani svými 106 body (43 gólů+63 asistencí), což z něj činilo čtvrtého nejproduktivnějšího hokejistu základní části zámořské soutěže. "Domluvili jsme se, že se v pondělí znovu spojíme a uděláme finální rozhodnutí," dodal pro server sport.cz Šlégr.

Bostonské vedení pak také ve středu uvolnilo pro případné reprezentování dalšího Čecha Jakuba Lauka. I on ale i tak musí čekat na definitivní rozhodnutí kouče Radima Rulíka. "Ten samý příběh," potvrdil Šlégr.

Oproti loňskému domácímu MS se letos tentokrát s jistotou nebude moct účastnit Pavel Zacha kvůli blíže nespecifikovanému menšímu operačnímu zákroku. Stihnout by ale měl přípravu na další sezónu NHL.

V případě toho, že by se Pastrňák s Laukem stali definitivní součástí národního týmu, jenž má za sebou další přípravný dvojzápas se Slovenskem v Ostravě, přidali by se k dosud přislíbeným účastníkům z NHL, tedy k brankářům Karlu Vejmelkovi (Utah) a Danielu Vladařovi (Calgary) a k obránci Filipu Hronkovi (Vancouver). "Mění se to každým dnem. Jména úplně prozrazovat nebudu. Nechceme narušovat přípravu, ale jsme připraveni po pátečním zápase oznámit, jak situace vypadá,“ zakončil Šlégr.