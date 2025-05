MS v hokeji 2025: Česko - Švýcarsko 1:2 po první třetině. Stránský snížil z přesilovky

Švýcaři začali aktivně, hned po vhazování národní tým přečíslili, ale nakonec naštěstí Hischier volil místo zakončení přihrávku, kterou zneškodnil bránící Krejčík. Na druhé straně se snažil stejně nebezpečně odpovědět Kundrátek, když střílel od modré, na gólmana Genoniho však recept ještě nenašel.

Svižný hokej v úvodu sice předváděly týmy na obou stranách, ale Švýcaři byli agresivnější a nebezpečnější. Nejprve zahrozil Andrighetto po vjezdu zprava do útočného pásma, odkud pak švihem vystřelil. Tehdy ještě Vejmelka zakročil, proti překvapivé Martiho střele z úhlu od mantinelu z druhé strany si ale český muž s maskou neucpal místo u bližší tyče, 1:0 po dvou minutách. Jakkoli se Češi snažili z brzké inkasované banky otřepat, nedařilo se jim to.

Hoffman se z osy kluziště pokoušel neúspěšně překonat Vejmelku, ten však kapituloval po dalším švýcarském přečíslení v 6. minutě. Tentokrát ale naštěstí branka z dorážky neplatila kvůli předešlému ofsajdu, na který se šli sudí podívat na základě české trenérské výzvy na video. Češi měli problém dostat se do útočného pásma tak, aby měli puk na hokejce a měli klid na svou práci, jelikož Švýcaři nadále pokračovali v agresivním hokeji a jakmile vycítili možnost napadnout protihráče a ukrást mu puk, udělali to.

Až v osmé minutě měli Češi poprvé větší tlak v útočném pásmu, ze kterého Špačkova rána mířila nad švýcarskou branku. Kolem poloviny první dvacetiminutovky už se svěřencům kouče Radima Rulíka podařilo vyrovnat hru, nejdříve Kodýtek se blýskl stahovačkou mezi nohama, ale byl rychle dostoupen, Pyrochta se pak snažil kombinovat s Červenkou, výraznější šanci ale měl poté Lauko, když nejprve zastavil hru v obranném pásmu, aby se pak za chvíli dostal do zakončení na druhé straně. Do další šance se dostal Kundrátek poté, když zachytil kotouč ještě v útočném pásmu, mířil ale jen těsně mimo Genoniho branky.

Ve 13. minutě se po čase zase dostali do příležitosti Švýcaři. Andrighetto bekhendem přihrál Siegenthalerovi, který mohl zakončovat do prázdné, proti však byla Sedlákova hokejka. Jinak měli Češi problém nejen se švýcarským napadáním, ale také s přechodem přes střední pásmo, navíc dělal potíže i špatně upravený led. Pak se ale přeci jen naše hra zlepšovala. Kundrátek se pokoušel při další snaze uzamknout Švýcary v jejich pásmu o střelu, při té ale zlomil hůl. V prostoru brankoviště se snažil následně Pastrňák, Stránský pak vyslal do samostatného úniku Beránka, který byl v rozhodné chvíli faulován a Češi tak dostali možnost trestného střílení. Toho se ujal Pastrňák, ale proti Genonimu bohužel neuspěl.

Mrzelo to dvojnásob, když za chvíli po další ztrátě puku ve středním pásmu vjel do našeho obranného pásma Siegenthaler, který zleva od mantinelu vystřelil tak, že puk se od tyčky odrazil jen před Vejmelkovu klec, kde číhal nikým nebráněný Riat a v klidu zakončil, 2:0.

Do konce první třetiny zbývalo 66 sekund, když Češi dostali přesilovku 5 na 3 a tuto možnost využili. To poté, co Stránský napřáhl z levého kruhu, 2:1. A z českého pohledu nemuselo zůstat jen u toho. Těsně před odchodem do kabin zahrozili Špaček se Zadinou, ale ani jeden puk za Genoniho nedotlačili.



Sestava Švýcarska: Genoni (Charlin) – Kukan, Siegenthaler, Glauser (A), Berni, Fora, Marti, Moser – Moy, Hischier (C), Meier – Riat, Malgin, Andrighetto (A) – Bertschy, Jäger, Hofmann – Knak, Baechler, Schmid – Ambühl Trenér: Patrick Fisher

Sestava ČR: Vejmelka (Vladař) - Hronek, Krejčík, Kundrátek, Hájek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Stránský, Kodýtek, Beránek - Voženílek, M. Špaček, Zadina - Flek, Kondelík, Lauko Trenér: Radim Rulík