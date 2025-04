Rubio udělal rozhodnutí, které může ovlivnit vztahy s Evropou

Hanrahan se živil jako investor v soukromé americké firmě a současnému ministrovi zahraničí Marcu Rubiovi dříve radil v souvislosti s jeho působením v senátní komisi pro menší podnikatele. Hanrahan nahrazuje Louise Bona, který se do funkce dostal teprve při lednovém nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Z Hanrahanova životopisu na webových stránkách úřadu nevyplývá, zdali má jakoukoliv zkušenost s mezinárodní diplomacií, upozornil web DW.

Hlavním tématem americko-evropských vztahů je v současnosti válka na Ukrajině, jejíž ukončení se Trumpova administrativa snaží zprostředkovat. Trump v uplynulých hodinách informoval o údajném dalším progresu v mírových rozhovorech.

"Dobrý den v jednáních a setkáních s Ruskem a Ukrajinou. Jsou velmi blízko dohodě. Obě strany by se nyní měly setkat a dokončit to. Na většině zásadních bodů je shoda. Zastavte krveprolití, teď. Budeme tam, kde to bude potřeba, abychom pomohli s ukončením této kruté a nesmyslné války," napsal po přistání v Římě, kam přiletěl na pohřeb papeže Františka.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prostřednictvím videa vyzval spojence k tomu, aby vyvinuli opravdový tlak na Rusko ohledně přijetí bezpodmínečného příměří. Dříve řekl BBC, že územní otázky mezi Kyjevem a Moskvou mohou být diskutovány, pokud Kreml bude souhlasit s bezpodmínečným příměřím.

Americký mírový návrh podle zjištění médií předpokládá, že Kyjev se vzdá značné části území anektované Ruskem. Sám Trump naznačil, že nemá problém s tím, aby v rukou Rusů zůstal nezákonně anektovaný poloostrov Krym. Zelenskyj s tím nesouhlasí.

Američané nabízejí právní uznání ruské anexe Krymu a ruské kontroly na dalšími okupovanými ukrajinskými oblastmi, včetně celé Luhanské oblasti, píše BBC s odkazem na zjištění agentury Reuters. Ukrajině podle návrhu nebude umožněno členství v Severoatlantické alianci.