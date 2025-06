Bráníme se. Američané nám dali volné ruce, zní z Izraele

"Vnímáme to jako obrannou válku," řekl někdejší šéf zpravodajské služby Šin Bet Ami Ayalon v pořadu Newshour stanice BBC. Zdůraznil, že většina jeho spoluobčanů považuje Írán za zásadní existenční hrozbu pro izraelský stát.

Ayalon zmínil, že podle informací izraelských zpravodajců jsou Íránci velmi blízko toho, aby měli k dispozici jadernou zbraň. "Bylo zřejmé, že odteď bychom neměli možnost je zasáhnout, pokud bychom to neudělali právě teď," vysvětlil postup Tel Avivu.

Izraelský představitel odpověděl i na dotaz ohledně role amerického prezidenta Donalda Trumpa v těchto dnech. "Dal našemu premiérovi najevo, že podpoří cokoliv, co náš premiér udělá," uvedl Ayalon.

Netanjahu je podle něj v této chvíli tím špatným, aby Američané mohli být těmi dobrými. "Až Írán pochopí konsekvence nepodepsaní (jaderné dohody s USA), bude pro Trumpa jednodušší této dohody dosáhnout," dodal Ayalon.

Trump již v pátek připomněl neúspěšná diplomatická jednání s Íránem. "Dával jsem mu šanci za šancí udělat dohodu. Řekl jsem jim, aby to udělali, ale bez ohledu na to, jak moc se snažili a jak blízko byli, to nedokázali udělat," napsal na sociální síti Truth Social.

"Řekl jsem jim, že to bude mnohem horší než cokoliv, co znají a očekávají, že Spojené státy vyrábějí nejlepší a nejsmrtelnější vojenské vybavení na světě a Izrael ho má dost a ví, jak ho použít," varoval šéf Bílého domu představitele íránského režimu.

Trump dokonce naznačil, že Izraelci mají naplánované další útoky, které budou ještě brutálnější. "Írán musí uzavřít dohodu, dokud z něj něco zbývá, a zachránit to, co bylo kdysi známé jako íránská říše," konstatoval.

"Před dvěma měsíci jsem dal Íránu šedesátidenní ultimátum k uzavření dohody. Měli to udělat. Dnes je 61. den. Řekl jsem jim, co mají udělat, ale prostě to nedokázali. Teď mají, možná, druhou šanci," dodal americký prezident v dalším příspěvku.