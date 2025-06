Reprezentanti do 21 let v úvodním vystoupení na ME nestačili na Anglii

Vyrovnanou hru bez výrazných gólových příležitostí na obou stranách přinesl první poločas. Prvním, kdo měl možnost změnit bezbrankové skóre, byl v 9. minutě Hutchinson, jehož střelu dokázal nakonec gólman Horníček vytáhnout nad horní tyč. Až ve 27. minutě se zaskvěl podobným zákrokem i gólman Beadle na druhé straně poté, co tehdy nebezpečně hlavičkoval Chaloupek.

A tak, i přesto, že Češi dlouho drželi nadějný vyrovnaný výsledek, nakonec přišel na řadu první gól v nejnevhodnější moment, v závěru první půle. Stalo se tak konkrétně ve 39. minutě, kdy Livramentův centr byl sražen takovým způsobem, že vysoký míč, na který gólman Horníček nedosáhl, nakonec doletěl k McAteemu na zadní tyči, který ho předal Elliottovi a ten už prostřelil všechno, co mu stálo v cestě, přičemž jeden z bránících hráčů ještě kulatý nesmysl při jeho cestě do české branky jemně tečoval, 0:1 pro Anglii. Přesto se klidně mohlo jít do druhého poločasu za vyrovnaného stavu, kdyby však Spáčilovu hlavičku včas na brankové čáře neodvrátil do bezpečí Quansah.

To byl dost možná nejdůležitější moment celého zápasu, neboť v úvodu druhé půle, ve 48. minutě, přišel na řadu druhý anglický gól. Na levé straně opět zaúřadoval Livramento, aby poté, co si poradil se dvěma protihráči, odcentroval, tentokrát stříleně s tím, že tento balon tečoval Rowe. Míč právě od něj zamířil do brankáře Horníčka, jenž už byl na kolenou, tak nešťastně, že se od něj odrazil za brankovou čáru.

Čeští fanoušci v tu chvíli byli snad poprvé od začátku zápasu méně slyšet, jinak ale diktovali atmosféru na stadionu v Dunajské Stredě. Radost se jim ale vrátila za chvíli ze snižujícího gólu, o který se v 51. minutě postaral Fila, jemuž se hlavičkou podařilo zužitkovat centr Sejka do předbrankového prostoru, 1:2.

Úvod druhé půle sliboval fanouškům, že by snad zbytek zápasu mohl být divoký, Angličanům se ale přeci jenom podařilo hru zklidnit a až do 76. minuty drželi jednogólové vedení. Právě v 76. minutě se Angličanům povedlo zvýšit vedení na 3:1, po Scottově rohovém kopu využil nekoncentrovanosti české defenzivy Cresswell, jenž se tak bez větších potíží dostal k hlavičce a zakončením k tyči definitivně rozhodl o anglickém vítězství.

Do té doby se Češi snažili o vyrovnání, od inkasovaného třetího gólu se ale jejich aktivita za tímto účelem vytratila. V 89. minutě mohl sice ještě zdramatizovat závěr utkání Vecheta, kdyby ale z nadějné střelecké pozice nezamířil doprostřed branky do připraveného Beadlea. Ani na pátý pokus v řadě se tak českým mladíkům na Euru této věkové kategorie nepodařilo vyhrát svůj úvodní zápas.

Konečný výsledek zápasu fotbalového ME hráčů do 21 let na Slovensku (12.6.2025):

Česko – Anglie 1:3 (0:1)

Branky: 51. Fila – 39. Elliott, 48. Rowe, 76. Cresswell. Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (všichni Ázerb.) – Storks (video, Něm.). ŽK: Anderson (Anglie).



ČR: Horníček – Chaloupek, Prebsl, Spáčil – Hadaš (86. Koželuh), Vydra (86. Kričfaluši), Stránský (81. Sojka), Suchomel – Daněk (81. Vecheta) – Sejk, Fila (64. Karabec). Trenér: Suchopárek.



Anglie: Beadle – Livramento, Quansah, Cresswell, Gray – Scott (84. Morton), Anderson (84. Hackney), Elliott – Hutchinson (78. Iling-Junior), McAtee (69. Stansfield), Rowe (69. Nwaneri). Trenér: Carsley