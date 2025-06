Čeští hráči do 21 let nestačili ani na Německo. Na Euru skončí už ve skupině

Jakkoli se českým mladíkům dařilo Němce držet dlouhou dobu dál od své branky a nepouštěli je tak do výraznějších příležitostí, Čechům se tato skutečnost nedařila kompenzovat vlastním aktivním pojetím. I proto tuto vyčkávanou z obou stran rázně ukončila 34. minuta, kdy se ve vápně dokázal prosadit Tresoldi, aby pak na něj ve 41. minutě navázal Nebel, jenž dostal míč od Woltemadeho úspěšně bojujícího s Chaloupkem. Střelec druhé branky pak už měl snadnou práci dostat kulatý nesmysl do prázdné brány.

Bylo štěstí, že Češi neodcházeli na poločasovou pauzu za tříbrankového německého vedení, protože Gruda ještě před odchodem do kabin stihl trefit tyč. Přesto veškeré naděje na nějaký obrat vzaly za své v 54. minutě, kdy opět zazlobil Woltemade, jenž se tentokrát stylizoval do role zakončujícího, když úspěšně hlavičkoval v šestnáctce, 0:3 pro Německo. A aby toho pro Čechy nebylo málo, v 59. minutě to už bylo 0:4. Gólman Horníček totiž střelu Grudy vyrazil jen před sebe do míst, kam si to namířil německý kapitán Martel a právě on už se z dorážky nemýlil.

Až poté se Češi konečně dostávali do zápasu. Prakticky hned z následné české akce se podařilo snížit na 1:4, když se po Suchomelově centru zleva nešťastně do vlastní brány trefil Arrey-Mbi. Rázem se obraz hry obrátil. Na německou stranu zavítala nervozita a v defenzivě činili dosud nevídané hrubky. I proto v 66. minutě se po standardce odrazil balon ke Spáčilovi natolik příhodně, že svou trefou k tyči zaznamenal vůbec první gól v reprezentaci do 21 let.

Češi však následně zůstali při hře dopředu pouze u náznaků, které nevedly k potřebnému zakončení. A tak se nemohl nikdo divit, že tu za chvíli mohli být Němci se svým pátým gólem, kdyby ovšem Collinsovu střelu z bezprostřední blízkosti Horníček výtečně nevykopl do bezpečí.

Na víc než na dvě vstřelené branky v tomto zápase prostě Češi neměli a to tak znamená, že ve středu budou hrát se Slovinskem už jen o čestný úspěch. Bude to mimochodem také poslední utkání Jana Suchopárka v roli kouče „jednadvacítky“, kterého po turnaji nahradí Michal Bílek.

Čeští mladíci pak po zápase mluvili podobně jako hráči A-týmu po nedávném kvalifikačním výprasku 1:5 s Chorvatskem. "Všichni jsme byli nastavení tak, že do toho jdeme a že chceme vyhrát. Bohužel se to nepovedlo, setkali jsme se s realitou. Pevně věřím, že vyhrajeme alespoň se Slovinskem. Mluvil jsem i s fanoušky a říkal jsem jim, že jejich podporu jim chceme vrátit vítězstvím," nechal se slyšet v rozhovoru pro ČT sport kapitán Václav Sejk.

Vyjádřil se i český střelec Spáčil. "Za gól jsem rád, ale je takový hořkosladký. Strašně mě mrzí výsledek. Nesmí se stávat, abychom prohrávali 0:4, ať je kvalita soupeře jakákoliv," pálil do vlastních řad.

Konečný výsledek zápasu mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let na Slovensku (15.6.2025):

SKUPINA B:

Česko – Německo 2:4 (0:2)



Branky: 60. Arrey-Mbi (vl.), 66. Spáčil – 34. Tresoldi, 41. Nebel, 54. Woltemade, 59. Martel. Rozhodčí: Herrera – Torrealba, Ponte (všichni Venez.) – Grado (video, Šp.). ŽK: Vydra, Vecheta, Koželuh – Gruda, Reitz, Rosenfelder. Diváci: 7870



Česko: Horníček – Chaloupek (46. Halinský), Prebsl, Spáčil (78. Vecheta) – Hadaš (46. Koželuh), Vydra, Kričfaluši (60. Sojka), Suchomel – Karabec (60. Daněk) – Sejk, Fila. Trenér: Suchopárek



Německo: Atubolu – Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown (71. Ullrich) – Nebel (90. Siebert), Martel, Reitz (90.+3 Jander) – Gruda (71. Knauff), Tresoldi (71. Weiper), Woltemade. Trenér: Di Salvo