Čeští fotbaloví mladíci mají na Euru na dosah postup ze skupiny. Porazili totiž Němce 2:1

Němci však byli v úvodu zápasu aktivnějším mužstvem a byli to oni, kteří se hned po pěti minutách hry dostali do první větší příležitosti. V ní ale zpoza vápna nakonec Vagnoman nezamířil přesně. Za chvíli své kvality v tomto utkání poprvé předvedl český gólman Jaroš, když zneškodnil Stillerovo zakončení z volného přímého kopu, které dokázal vyrazit na roh. Ve 21. minutě se pak zase pro změnu zaskvěl zákrokem jak proti Vagnomanově tečované střele, tak i proti následné Schadeho dorážce. Uběhla pak skoro půlhodina hry, když se Češi dočkali svého prvního zakončení v zápase, tehdy z otočky pokoušel své štěstí Karabec, ale gólman Atubolu se nenechal před svým českým protějškem zahanbit.

Přesto ve 34. minutě nakonec německý brankář kapituloval, když Sejk nepohrdnul nabídkou před odkrytou branku od Kušeje, jenž si tradičně naběhnul na přihrávku do běhu, kterou tentokrát dostal na levé straně hřiště od Karabce, 1:0 pro Čechy. "S Vaskou (Vasilem Kušejem) nám to začíná víc a víc klapat. Hodně se bavíme o spolupráci, protože můžeme těžit z toho, že jsme oba rychlí. Teď se přesně ukázalo to, na čem jsme se domluvili, aby to dal na zadní tyč. Skvěle mi to tam předložil a pak jsem měl jednoduchou práci," komentoval tuto gólovou situaci po zápase v rozhovoru pro ČT sport střelec Sejk.

Po obrátce byli Němci blízko k vyrovnání po Schadeho hlavičce k tyči, ovšem ani tehdy se nenašel recept na výtečně chytajícího Jaroše. Až dvacet minut před koncem se podařilo Němcům prorazit tuto bariéru. To se totiž přesně trefil z hranice velkého vápna Stiller, 1:1.

Němci ovšem naštěstí vyrovnávající branky nedokázali naplno využít a nepodařilo se jim dospět k bodům z tohoto zápasu, jelikož poslední slovo si vzali v 87. minutě Češi. Tehdy rozehrál Jurásek rohový kop tak dobře, že balón propadl k Vitíkovi a právě ten šťastně s pomocí teče od bránícího Matricianiho vstřelil vítěznou branku na 2:1. "Viděl jsem, že se mi balon odrazil k noze. Nepřemýšlel jsem nad tím a snažil jsem se to napálit. Naštěstí to tam spadlo, jsou to obrovské emoce," nechal se k tomu slyšet Vitík.

Jednalo se skutečně o vítěznou branku, přestože se Němci v závěru snažili, tlačili na naše hráče, kteří se zatáhli až před branku Jaroše, ale ani Schade, jehož střelu zablokoval Vitík, ani Weisshaupt, jehož zase pro změnu vychytal Jaroš, neuspěli. Češi tak tedy díky tomu mohou pomýšlet na postup ze skupiny do čtvrtfinále, přičemž by jim k tomu ve středu proti Izraeli měla stačit i remíza.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Gruzii a Rumunsku (25.6.2023):

Skupina C (Batumi):

Česko – Německo 2:1 (1:0)

Branky: 34. Sejk, 87. Vitík - 70. Stiller. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Nor.). ŽK: Červ, M. Jurásek, Jaroš - Krauss, Keitel, Alidou

ČR: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Fukala - Červ (80. Pech), Žambůrek (66. Kaloč) - Kušej (73. M. Jurásek), Valenta (80. Daněk), Karabec (74. Šulc) - Sejk. Trenér: Suchopárek

Německo: Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz - Krauss (46. Alidou), Keitel (46. Martel), Stiller (85. Weisshaupt) - Huseinbasic - Ngankam (46. Weiper), Schade. Trenér: Di Salvo