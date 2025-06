Můžou za to demokraté i republikáni, říká Schwarzenegger k aktuální situaci v USA

Schwarzenegger byl na tiskové konferenci k seriálu Fubar dotázán na to, co si myslí o Trumpově rozhodnutí nasadit proti demonstrantům gardisty a mariňáky. "Nezajímá mě to tolik jako to, že politici mají zodpovědnost vytvořit imigrační reformu, aby se něco takového nedělo," reagoval podle CNN.

Podle legendárního akčního herce jsou za současné dění zodpovědné obě strany amerického politického spektra. "Je to výsledek toho, že demokraté a republikáni nejsou schopni najít shodu na imigrační reformě," konstatoval.

"Je potřeba ji udělat, abyste nemuseli zatýkat lidi, aby se vědělo, kdo je ve Státech a kdo tady pracuje, kdo má dočasné pracovní povolení, kdo má trvalé pracovní povolení," prohlásil muž, který se sám narodil v Rakousku a do USA se přistěhoval.

"My ani nevíme, kdo tady je," postěžoval si Schwarzenegger. "Po desetiletí se tomu tématu vyhýbají, protože je pro obě strany výhodnější to tak dělat. Jsou to politici, nikoliv služebníci občanů," dodal slavný herec.

Vládní agentura ICE spustila v uplynulých dnech razie v kalifornském Los Angeles. Probudila se vlna nevole, lidé začali demonstrovat. Trump se následně rozhodl poslat do oblasti dva tisíce příslušníků Národní gardy či mariňáků.

Schwarzenegger má s politikou nemalé zkušenosti, mezi lety 2003 až 2011 sloužil jako guvernér Kalifornie, jednoho z největších amerických států, kde současné protesty vypukly.