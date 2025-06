Zvláštní britská tradice. Slavily se narozeniny krále, i když je má až v listopadu

Davy lidí v ulicích Londýna sledovaly, jak král a královna Camilla jedou v kočáru během vojenské přehlídky. Panovník následně vystoupil z vozu, aby si prohlédl stráže. Oslav se zúčastnili i další členové britské královské rodiny v čele s princem Williamem, princeznou Kate a jejich dětmi.

Oficiální oslava králových narozenin se nesla v duchu tradic, ale na přání Karla III. byly její součástí projevy soustrasti s rodinami obětí čtvrteční nehody letounu společnosti Air India v západoindickém Ahmedabádu, kterou nepřežilo více než 50 britských občanů. Členové rodiny měli černé pásky.

Král Karel III. oslaví 77. narozeniny až 14. listopadu, ale tradice je u britských panovníků taková, že oficiálně slaví narozeniny v létě, protože se dá očekávat lepší počasí. Dnes každopádně dorazily i odpůrci monarchie s vlajkami se vzkazem "Not My King" (To není můj král).

Do dnešního ceremoniálu se zapojilo celkem 1350 příslušníků britské armády. Zástupci monarchie sledovali závěr narozeninové přehlídky z balkonu Buckinghamského paláce.

Karel III. se nadále potýká s rakovinou, která mu byla diagnostikována loni v únoru. Na konci letošního března strávil krátký čas v nemocnici, protože se potýkal s vedlejšími účinky léčby. Na doporučení lékařů tehdy zrušil plánovanou návštěvu Birminghamu, kde měl mít na programu nejméně čtyři setkání.