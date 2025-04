Turisté našli mince za miliony. Nález se vymyká velkou hmotností drahého kovu

Dva turisté našli dvě schránky při procházce v uměle vytvořeném kamenném valu na okraji dnes již neexistujícího pole zarostlého lesem na jihozápadním úbočí kopce Zvičina. Stalo se to na začátku letošního února. Hliníková dóza obsahovala celkem 598 zlatých mincí, v kovové schránce se nacházelo 16 tabatěrek, 10 náramků, taštička z jemného drátěného pletiva, hřeben, řetízek s klíčkem a pudřenka.

Podle vedoucího archeologického oddělení Muzea východních Čech Miroslava Nováka se jedná o unikátní nález. "Ukládat do země cenné předměty ve formě pokladů, tzv. depotů, bylo běžnou praxí už od pravěku. Zprvu běžnější byly náboženské pohnutky, později se jednalo častěji o majetek uschovaný v nejistých dobách s úmyslem se pro něj později vrátit. Tento nález se vymyká především nezvykle velkou hmotností drahého kovu," uvedl Novák.

Archeology překvapilo i nezvykle nízké stáří nálezu. Podle muzejního numismatika Vojtěcha Brádleho nelze soubor mincí hodnotit jako běžnou hotovost dobového oběživa, ale primárně jako poklad tezaurovaného drahého kovu.

"Poklad ležel schovaný v zemi maximálně lehce přes sto let. Podle vyražených letopočtů obsahuje mince z let 1808 až 1915. V tomto konkrétním případě ale rok 1915 není rozhodující pro určení doby, kdy se depot na místě ocitl. Důvodem je přítomnost několika kusů s miniaturními značkami (tzv. kontramarkami), kterými mohly být opatřeny až po první světové válce. Na mince totiž byly vyráženy na území někdejší Jugoslávie v průběhu dvacátých a třicátých let 20. století," sdělil Brádle.

V rámci tuzemských nálezů jde o velmi specifický soubor mincí. Většinu totiž tvoří mince francouzské provenience a ve větším množství kromě ražeb Rakouska-Uherska zahrnuje také belgické či osmanské. Chybí naopak mince německé a československé.

Nemincovní předměty projdou analýzou Puncovního úřadu, která stanoví přesné složení kovu. Proces je podstatný pro určení vhodného způsobu následného konzervátorského ošetření, k určení výše nálezného a také pro následné vystavení.