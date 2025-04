Praha dnes večer posílí metro. Kvůli studentům a Majálesu

"K přepravě na akci doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany. Po ukončení koncertu doporučujeme využít rovněž metro, jehož provoz bude po skončení koncertu posílen a prodloužen," uvedl dopravní podnik na webu.

Ze stanice Letňany odjede poslední souprava v 0:24. O třiadvacet minut později, konkrétně v 0:47, vyjedou v obou směrech poslední vlaky z přestupních stanic Muzeum na lince A a Můstek na lince B.

Cestující by měli vést v patrnosti, že je nadále uzavřen přímý vstup a výstup do, respektive ze stanice Muzeum na lince A. Příčinou je průsak vody do technologických částí zabezpečení provozu. Lidé se mohou do stanice dostat přestupní chodbou ze stanice linky C.

Na letošním ročníku Pražského Majálesu vystupují Kryštof, Divokej Bill, Rybičky 48, Viktor Sheen, Yzomandias, Ektor, Wohnout nebo Vypsaná fixa.