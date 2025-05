Kamala Harris po třech měsících prolomila mlčení. Poprvé od voleb tvrdě zkritizovala Trumpa

Harris, která po odchodu z funkce mlčela o Trumpovi víc než tři měsíce, se rozhodla prolomit mlčení právě v den, kdy prezident oslavil 100 dní ve funkci. Její projev přichází v době, kdy se množí spekulace o jejích budoucích politických krocích – ať už v rámci možné kandidatury na guvernérku Kalifornie, nebo návratu do prezidentského klání.

„Namísto vlády, která by usilovala o naplnění nejvyšších amerických ideálů, jsme svědky jejich naprostého opuštění,“ prohlásila Harris v sále luxusního hotelu Palace v centru San Francisca.

Dále hovořila o nejistotě a strachu, které pociťují miliony Američanů od nástupu Trumpovy administrativy. Podle ní však nelze podlehnout skepsi. „Počítají s tím, že strach jedněch umlčí ostatní. Ale zapomněli, že strach není jediný nakažlivý – i odvaha je nakažlivá,“ prohlásila.

Trump na Harris v úterý zaútočil během svého shromáždění k příležitosti 100 dnů v úřadu. Sarkasticky ji označil za „skvělou pohraniční carině“ a dodal, že dokud nepřevzala roli po Joeu Bidenovi, „vůbec o ní neslyšel“.

Harris naopak Trumpovu vládu popsala jako „vysokorychlostní událost“ – promyšlený pokus o přestavbu státní správy v duchu pravicové ideologie. Podle ní se nejedná o chaotický vývoj, ale o cílené prosazování agendy, která se připravuje desítky let. „Agenda na likvidaci veřejného školství. Agenda na zmenšení vlády a následnou privatizaci jejích služeb. Agenda, která zvýhodňuje nejbohatší daňovými úlevami,“ uvedla.

Bývalá viceprezidentka se vyhnula přímému vyjádření ke své budoucnosti, neoznámila ani případnou kandidaturu na guvernérku, ani návrat do prezidentských voleb. Její projev byl nicméně považován za symbolický návrat do politické arény a byl zaměřen především na aktivizaci stranických příznivců.

Zároveň vyzvala k jednotě demokratů a ocenila některé výrazné postavy své strany – zmínila jména jako Cory Booker, Chris Murphy, Chris Van Hollen, Bernie Sanders, Jasmine Crockettová, Maxwell Frost a Alexandria Ocasio-Cortezová. Nepostavila se však na žádnou ze stran probíhající vnitrostranické debaty – nevyzvala k masové mobilizaci ani ke změně postoje v klíčových otázkách.

„Nepřišla jsem dnes nabídnout všechna řešení,“ řekla. „Ale přišla jsem říct toto: Nejste v tom sami. Jsme v tom všichni společně.“

Harris varovala, že situace se pravděpodobně ještě zhorší, než se začne lepšit. Vyzdvihla důležitost občanské angažovanosti a apelovala na nutnost zachování hlasu lidu jako nejmocnější zbrani proti destruktivním tendencím.

Zatímco mnozí demokratičtí lídři hledají po porážce v listopadových volbách nové směřování, Harris si i bez oficiální funkce udržuje mimořádný vliv. Její fond Harris Victory Fund, který zahrnuje i bývalý prezidentský tým, měl na konci března k dispozici 4,5 milionu dolarů.

V posledních týdnech rozesílala Harris fundraisingové e-maily, v nichž ostře varovala před Trumpovou politikou a apelovala na sjednocení demokratů před klíčovými volbami v roce 2026. „Nikdy nebyl důležitější čas pro silnou Demokratickou stranu – takovou, která se postaví Donaldu Trumpovi, Elonu Muskovi a tomu, co dělají s touto zemí,“ napsala.

Její návrat do San Francisca byl přijat vřele. Lisa Gotbhiová, manažerka zdravotní péče, která se účastnila galavečera, uvedla: „Její porážka mě šokovala. Ale je to hlas, který potřebujeme. Je čas vrátit se do boje.“