"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu

Lucie Podzimková

9. listopadu 2025 13:37

George Clooney
George Clooney Foto: Wikimedia Commons

Slavný hollywoodský herec George Clooney nelituje svého zásahu do kampaně před loňskými prezidentskými volbami v USA, kdy "hodil přes palubu" tehdejšího úřadujícího prezidenta Joea Bidena. Za chybu ale označil následnou nominaci viceprezidentky Kamaly Harrisové proti pozdějšímu vítězi Donaldu Trumpovi.

Clooney během kampaně napsal kritický sloupek pro prestižní deník New York Times. Proto mu je přisuzován podíl na tom, že bývalý prezident Joe Biden se nakonec rozhodl nekandidovat v loňské prezidentské volbě proti Trumpovi. Ten tak nakonec porazil Harrisovou. 

"Měli jsme šanci," řekl herec v aktuálním rozhovoru pro americkou stanici CBS s tím, že by text napsal znovu. Připustil nicméně, že kandidatura viceprezidentky byla chybou. "Je to těžké, když smyslem kandidatury je to, že nejste tamten člověk (Biden). Je těžké, měla velmi těžký úkol," konstatovala hollywoodská hvězda. 

Harrisová už ve své nové knize 107 Days (107 dní) napsala, že Bidenovo rozhodnutí ohledně další kandidatury na prezidenta nemělo být ponecháno pouze na egu a ambicích jednotlivce. Zároveň připustila, že to měla být ona, kdo s tím prezidenta konfrontuje. 

V podstatě to samé řekla v nedávném rozhovoru pro britskou BBC. "Reflektuji, jestli jsem s ním měla dát řeč a vyzvat ho, aby už nekandidoval," uvedla. Podle svých slov nepochybovala o Bidenovi jako o vrchním veliteli americké armády. Nebyla si ale jistá, že je schopen zvládnout vyčerpávající volební kampaň. 

Bývalá viceprezidentka zdůraznila, že vést předvolební souboj s Donaldem Trumpem je ještě více vyčerpávající, než kdyby šlo o jiného protikandidáta. "Měla jsem pochybnosti o jeho (Bidenových) schopnostech při té úrovni energie, kterou vyžadovala kandidatura proti současnému prezidentovi," vysvětlila. 

Harrisová se stala kandidátkou Demokratů na amerického prezidenta loni v červenci, když se Biden rozhodl odstoupit z voleb. V listopadových volbách jasně prohrála s Trumpem, který získal hlasy 312 volitelů. Viceprezidentka si zajistila jen 226 hlasů. 

