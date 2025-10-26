Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová připustila, že se měla už dříve pokusit přesvědčit Joea Bidena, aby nekandidoval na druhé funkční období v Bílém domě. Harrisová nakonec byla soupeřkou Donalda Trumpa v loňské prezidentské volbě, ale neuspěla.
Harrisová už ve své nové knize 107 Days (107 dní) napsala, že Bidenovo rozhodnutí ohledně další kandidatury na prezidenta nemělo být ponecháno pouze na egu a ambicích jednotlivce. Zároveň připustila, že to měla být ona, kdo s tím prezidenta konfrontuje.
V podstatě to samé řekla v aktuálním rozhovoru pro britskou BBC. "Reflektuji, jestli jsem s ním měla dát řeč a vyzvat ho, aby už nekandidoval," uvedla. Podle svých slov nepochybovala o Bidenovi jako o vrchním veliteli americké armády. Nebyla si ale jistá, že je schopen zvládnout vyčerpávající volební kampaň.
Bývalá viceprezidentka zdůraznila, že vést předvolební souboj s Donaldem Trumpem je ještě více vyčerpávající, než kdyby šlo o jiného protikandidáta. "Měla jsem pochybnosti o jeho (Bidenových) schopnostech při té úrovni energie, kterou vyžadovala kandidatura proti současnému prezidentovi," vysvětlila.
Harrisová se stala kandidátkou Demokratů na amerického prezidenta loni v červenci, když se Biden rozhodl odstoupit z voleb. V listopadových volbách jasně prohrála s Trumpem, který získal hlasy 312 volitelů. Viceprezidentka si zajistila jen 226 hlasů.
Biden dokončil prezidentský mandát v lednu, kdy se ještě nevědělo o jeho zdravotních problémech. V květnu mu totiž lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty, která se rozšířila do kostí. V té době exprezident na sociálních sítích napsal, že se rakovina dotýká nás všech.
Související
Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové
Trump se vrací k volebnímu boji s Harrisovou. Kvůli celebritám
Kamala Harrisová , prezidentské volby USA 2024 , Joe Biden , Demokratická strana (USA)
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová
před 1 hodinou
EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu
před 2 hodinami
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
před 2 hodinami
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
před 3 hodinami
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
před 4 hodinami
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
před 5 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
před 5 hodinami
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
před 6 hodinami
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
před 7 hodinami
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
před 8 hodinami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 9 hodinami
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 10 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
Počasí v Česku je v posledních dnech větrné a kvůli větru i pocitově chladné. Změna přijde až v polovině příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). První listopadový víkend každopádně přinese relativně vysoké teploty.
Zdroj: Jan Hrabě