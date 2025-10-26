Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová

Lucie Podzimková

26. října 2025 16:59

Kamala Harrisová, bývalá viceprezidentka Spojených států amerických
Kamala Harrisová, bývalá viceprezidentka Spojených států amerických Foto: MSC

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová připustila, že se měla už dříve pokusit přesvědčit Joea Bidena, aby nekandidoval na druhé funkční období v Bílém domě. Harrisová nakonec byla soupeřkou Donalda Trumpa v loňské prezidentské volbě, ale neuspěla. 

Harrisová už ve své nové knize 107 Days (107 dní) napsala, že Bidenovo rozhodnutí ohledně další kandidatury na prezidenta nemělo být ponecháno pouze na egu a ambicích jednotlivce. Zároveň připustila, že to měla být ona, kdo s tím prezidenta konfrontuje. 

V podstatě to samé řekla v aktuálním rozhovoru pro britskou BBC. "Reflektuji, jestli jsem s ním měla dát řeč a vyzvat ho, aby už nekandidoval," uvedla. Podle svých slov nepochybovala o Bidenovi jako o vrchním veliteli americké armády. Nebyla si ale jistá, že je schopen zvládnout vyčerpávající volební kampaň. 

Bývalá viceprezidentka zdůraznila, že vést předvolební souboj s Donaldem Trumpem je ještě více vyčerpávající, než kdyby šlo o jiného protikandidáta. "Měla jsem pochybnosti o jeho (Bidenových) schopnostech při té úrovni energie, kterou vyžadovala kandidatura proti současnému prezidentovi," vysvětlila. 

Harrisová se stala kandidátkou Demokratů na amerického prezidenta loni v červenci, když se Biden rozhodl odstoupit z voleb. V listopadových volbách jasně prohrála s Trumpem, který získal hlasy 312 volitelů. Viceprezidentka si zajistila jen 226 hlasů. 

Biden dokončil prezidentský mandát v lednu, kdy se ještě nevědělo o jeho zdravotních problémech. V květnu mu totiž lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty, která se rozšířila do kostí. V té době exprezident na sociálních sítích napsal, že se rakovina dotýká nás všech.

před 9 hodinami

Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

Další zprávy